Für Zurück in die Zukunft-Remake: Michael J. Fox schlägt Frau in seiner Rolle vor

Die Zurück in die Zukunft-Trilogie zählt zu den besten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten. Hauptdarsteller Michael J. Fox hat jetzt über seine Vorstellung für ein Reboot der Saga gesprochen.

Mit kreativen Zeitreise-Ideen und sympathischen Figuren wurde die Zurück in die Zukunft-Trilogie zu einer der beliebtesten Sci-Fi-Reihen überhaupt. Vor allem Michael J. Fox und Christopher Lloyd in den Hauptrollen als Marty McFly und Doc Brown haben den Filmen ihren unverwechselbaren Charme verliehen.

Jetzt hat Michael J. Fox über die Möglichkeit einer Zurück in die Zukunft-Neuauflage gesprochen und wie er sich die Rückkehr ohne ihn in der Hauptrolle vorstellen kann.

Schaut hier mal wieder einen Clip aus Zurück in die Zukunft:

Back to the Future - Skateboard Clip (English) HD 720p

Michael J. Fox schlägt Zurück in die Zukunft-Reboot mit Frau in seiner Rolle vor

Laut Comic Book sprach der Zurück in die Zukunft-Star in einem neuen Entertainment Tonight-Interview darüber, dass eine Frau seine Rolle übernehmen könnte:

Ich hatte wirklich diesen Gedanken, wenn sie den Film noch einmal machen, sollten sie es mit einer Frau als Marty machen. Es gibt etwas an [dem Franchise], das Menschen auf allen Ebenen verbindet. Ich habe einfach das Gefühl, dass es wieder auftauchen wird.

Offizielle Pläne für einen neuen Zurück in die Zukunft-Film gibt es bis jetzt noch nicht. Aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung hat Michael J. Fox seine Schauspielkarriere 2020 beendet. Die Rückkehr für einen neuen Teil der Sci-Fi-Reihe kommt mit ihm also nicht mehr in Frage.

Gerüchte über weibliche Neubesetzungen männlicher Rollen sind nicht außergewöhnlich. Auch für einen neuen James Bond wurde schon darüber diskutiert, wieso nicht auch eine Frau die Figur spielen könnte. Für den neusten Hellraiser-Film ist mit Jamie Clayton bereits ein weiblicher Star in die Rolle von Horror-Ikone Pinhead geschlüpft.

Könnt ihr euch einen neuen Zurück in die Zukunft-Film mit einem weiblichen Marty vorstellen?