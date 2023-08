Der wohl beste Zombie-Film aller Zeiten hat eine großartige Heimkino-Edition erhalten und hier kriegt ihr sie

Bei Amazon könnt ihr eine ganz besondere Edition eines absoluten Horror-Klassikers kaufen. Wir erklären, warum sich das Steelbook immer noch lohnt.

George A. Romeros Zombie - Dawn of the Dead zählt zu den berühmtesten Horror-Filmen der Kinogeschichte. Ihr könnt diesen Klassiker in der womöglich besten jemals veröffentlichten Fassung weiterhin bei Amazon kaufen.

Zombie - Dawn of the Dead als 4K Steelbook jetzt kaufen Deal Zum Deal

Dawn of the Dead gibt es bei Amazon im Steelbook als Remastered-4K-Blu-ray mit diversen Bonusinhalten. Wir erklären euch, was die Edition beinhaltet und warum sich Zombie-Fans diesen Deal nicht entgehen lassen sollten.



Die beste Edition überhaupt: Was bietet Dawn of the Dead im 4K-Steelbook?

Amazon verkauft Zombie - Dawn of the Dead* als 4K-UHD-Steelbook auf einer 4K- und drei Blu-ray-Discs. Die Lieferung erfolgt für Prime-Kund:innen kostenlos, allerdings müsst ihr wegen der Freigabe des Films ab 18 Jahren bei Erhalt der Sendung ausweisen.



PLAION PICTURES Zombie - Dawn of the Dead

Zombie - Dawn of the Dead liegt in der unzensierten, zweistündigen Argento-Schnittfassung vor, die einigen Fans als die beste Version des Films gilt. Die Bildqualität wurde in 4K remastered und entsprechend hochskaliert.



Als Extras sind neben dem Trailer und einer Bildergalerie mehrere Interviews und Making-Ofs enthalten. Fans kommen außerdem in den Genuss eines exklusiven Audiokommentars zum Film.



Klassiker seines Genres: Warum lohnt sich Zombie - Dawn of the Dead?

Praktisch jeder Horror-Fan kennt George A. Romero und sein Meisterwerk Zombie - Dawn of the Dead – und das hat einen guten Grund. Der im Jahr 1978 erschienene Film löste seinerzeit einen regelrechten Boom des Zombiefilm-Genres aus und begeisterte Kritik sowie Kinogänger gleichermaßen mit seiner ausufernden Brutalität und satirischen Gesellschaftskritik.

Auch wenn die Effekte heutzutage nicht mehr ganz taufrisch wirken, erzeugt Zombie - Dawn of the Dead noch immer eine einzigartige beklemmende Atmosphäre, die den Kultfilm weiterhin absolut sehenswert macht. Die für diese Edition verwendete Argento-Cut-Version legt den Fokus auf Action und Tempo, wobei die Brutalität des Films in den Vordergrund gerückt wird.

