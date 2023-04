Deutschen Oscar-Hit ohne Netflix sehen: Im Westen nichts Neues gibt es jetzt als limitierte 4K-Collector's Edition

Die Neuverfilmung des Anti-Kriegs-Romans im Westen nichts Neues ist der erfolgreichste deutsche Film in der Geschichte der Academy Awards. Seit Freitag gibt es ihn als Collector's Edition bei Amazon.

Netflix-Produktionen erscheinen bedauerlicherweise sehr selten auf Blu-ray und DVD. Heimkino-Fans ohne Streaming-Abo schauen deswegen oft in die Röhre. Daher ist es umso erfreulicher, dass der große Streaming-Erfolg Im Westen nichts Neues einen gebührenden Heimkino-Release erhält.

Mit vier Oscars und neun (!) Nominierungen gehört der deutsche Überraschungserfolg zu den am meisten prämierten internationalen Filmen. Falls ihr ihn im Kino verpasst habt und kein Netflix-Abo abschließen wollt, könnt ihr euch das beeindruckende Anti-Kriegsdrama in euer Heimkino holen. Das limitierte Mediabook gibt es erst seit Freitag - es könnte trotzdem bald ausverkauft sein.

Das ist in dem Mediabook enthalten:

Capelight Das limitierte Mediabook zu Im Westen nichts Neues

Darum geht's in Im Westen nichts Neues

Die 2-Disc Limited Collector's Edition enthält den Film auf 4K-Blu-ray und Blu-ray, dazu ein 24-seitiges Booklet, einen Audiokommentar des Regisseurs Edward Berger , ein Making-of, den Kinotrailer und einen Teaser.

Im Westen nichts Neues wurde von dem gleichnamigen Buch * von Erich Maria Remarque adaptiert, das als Klassiker der Weltliteratur gilt. Der Film erlaubt sich allerdings einige Freiheiten bei der Adaption, lässt zum Beispiel ein ganzes Kapitel weg oder fügt Szenen mit realen Persönlichkeiten hinzu.

Der 17-jährige Schüler Paul Bäumer (Felix Kammerer) meldet sich mit seinen Freunden 1917 freiwillig zum Kriegsdienst und fälscht dabei die Unterschrift seiner Eltern. Paul und seine Freunde sind überzeugt, in wenigen Tagen Frankreich einzunehmen. Doch im Grabenkrieg an der Westfront kommen sie mit der harten Kriegsrealität in Berührung und stellen ihren vermeintlich unerschütterbaren Patriotismus infrage. Paul und seine Freunde werden immer wieder in aussichtslose Angriffe geschickt. Nach und nach verliert Paul all seine Kameraden. Die einzige Hoffnung sind die Friedensverhandlungen, die der deutsche Politiker Matthias Erzberger führt (Daniel Brühl) ...

Trotz der überschwänglichen Lobeshymnen und der vielen Preise wurde viel über die Neuverfilmung des Anti-Kriegsromans diskutiert. Vor allem die vielen Abweichungen vom Original konterkarieren für manche die desolate, nüchterne Stimmung und sind zum Teil historisch nicht schlüssig.

Durchweg positiv wurde die intensiv-wuchtige Inszenierung aufgenommen. Starke, drastische Bilder zeigen die Sinnlosigkeit des Krieges auf und werden von einer eindrucksvollen Soundkulisse untermalt. Um so ein bildgewaltiges Epos richtig genießen zu können, solltet ihr natürlich einen guten Fernseher zu Hause haben. Bei Amazon bekommt ihr derzeit zum Beispiel einen Samsung QLED-TV zum starken Preis.

