Die Audio-Revolution fürs Heimkino? Neues Sony-Soundsystem sagt Soundbars den Kampf an

Soundbar oder Soundsystem? Das Sony BRAVIA Theatre Quad kombiniert einfach das Beste aus beiden Welten und ist damit ein Win-Win-Upgrade fürs Heimkino. Wir zeigen euch, was die futuristische Hybrid-Lösung draufhat.

Wollt ihr wirklich Kino-Klang nach Hause bringen, kommt ihr mit normalen Soundbars nicht weit und auch Premium-Modelle schwächeln oft beim Raumklang. Surround-Systeme sind dafür groß und sperrig und setzen meist noch einen AV-Receiver voraus. Was, wenn ich euch sage, dass Sony alle diese Probleme mit einem Produkt löst?



Die Audio-Revolution fürs Heimkino?

Dasist kein klassisches Heimkino-Setup, sondern ein. Statt einer Soundbar oder großen Lautsprecher-Türmen bekommt ihr vier identische, kompakte Speaker, die ihr frei im Raum aufstellen könnt. Damit passt sich das System perfekt an jede Wohnsituation an.

Dank der cleveren Bauweise müsst ihr euch keine Gedanken über komplizierte Aufstellungsmöglichkeiten machen. Ihr könnt die flachen Lautsprecher hinstellen oder an der Wand montieren – je nachdem, was euch am besten passt. Trotz der kompakten Maße liefern sie einen beeindruckenden 3D-Sound mit Dolby Atmos und DTS:X.

Surround-Sound ohne Kabelchaos

Ein weiteres Highlight des BRAVIA Theatre Quad * ist die kabellose Übertragung. Statt vieler Kabelstränge reicht ein zentraler Hub, den ihr einfach an euren Fernseher anschließt. Der Sound wird dann kabellos an die vier Lautsprecher gesendet – und das in perfekter Qualität.

Das bedeutet: keine komplizierte Verkabelung, kein AV-Receiver, keine sperrigen Lautsprecherständer. Einfach das System aufstellen, per App einrichten und loslegen!

Dolby Atmos für echtes Kinofeeling

Jeder der vier Speaker ist mit nach oben abstrahlenden Treibern ausgestattet, die für echten Dolby Atmos-Sound sorgen. Dadurch entstehen beeindruckende Höhen-Effekte, die ihr sonst nur aus großen Heimkino-Systemen kennt.

Sprachverständlichkeit? Kein Problem! Dank intelligenter KI-Optimierung sind Dialoge kristallklar, selbst ohne dedizierten Center-Lautsprecher. Hifi.de bestätigt im Test, dass Sony hier mit smarter Technik punktet, die Sprachdetails präzise hervorhebt.



Einziger Wermutstropfen: Ein Subwoofer fehlt im Lieferumfang. Das System liefert zwar satte Bässe, doch wer richtig tiefen, spürbaren Bass möchte, kann einfach einen kompatiblen Sony-Subwoofer * nachrüsten.



Einrichtung in Minuten – dank smarter App

Dafür umso erfreulicher: Das Sony BRAVIA Theatre Quad * richtet sich fast von selbst ein. Die App führt euch Schritt für Schritt durch den Aufbau und übernimmt sogar die automatische Klangeinmessung. Dabei werden auch ungewöhnliche Lautsprecher-Positionen weitestgehend ausgeglichen. Selbst wenn ihr keine optimale Aufstellungsmöglichkeit habt, klingt das System so, als wäre es gut platziert.

Wenn ihr also das nötige Kleingeld habt, könnt ihr euer Heimkino design- und klangtechnisch in ganz neue Dimensionen bringen. Momentan spart ihr bei Amazon sogar dank eines Coupons 300 Euro, der gilt aber nur noch bis zum 31.3.

