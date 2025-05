Die Augenzeugen heute im Ersten: Auf dieser gefeierten Serie basiert der Thriller

Nach der österreichischen Ausstrahlung feiert der Thriller Die Augenzeugen nun auch in Deutschland Premiere: Doch die wenigsten wissen, dass sie eine gelobte Vorlage hat.

In vier Teilen erzählt die ARD-Serie Die Augenzeugen am heutigen Samstag die packende Geschichte von Jan (Philip Günsch) und Lukas (Marven Gabriel Suarez-Brinkert), die Zeugen eines grausamen Verbrechens werden. Als sich die beiden Jugendlichen im Wald treffen, um ihre heimliche Beziehung auszuleben, beobachten sie einen dreifachen Mord an Bandenmitgliedern.

Es beginnt eine packende Hetzjagd, in der Jan und Lukas selbst in Gefahr geraten – doch um ihre Beziehung geheim zu halten, behalten sie ihr Wissen für sich. Als ausgerechnet Jans Tante und Pflegemutter Helen (Nicolette Krebitz) zur leitenden Ermittlerin im Fall wird, spitzt sich die Situation zu.

Die Augenzeugen erscheint in vier Teilen im Ersten und zeigt bekannte Gesichter

Im deutschen Fernsehen werden alle vier Teile am heutigen Samstag, dem 3. Mai, direkt hintereinander im Ersten ausgestrahlt. Jede der Episoden läuft dabei knapp 45 Minuten. Neben den beiden schauspielerischen Newcomern Philip Günsch und Marven Gabriel Suarez-Brinkert sehen wir auch bekannte Gesichter.

Nicolette Krebitz, die unter anderem auch in Tom Tykwers neuen Film Das Licht zu sehen ist, erleben wir als ermittelnde Polizeichefin, die über dem Fall zunehmend ihre eigene Familie vernachlässigt. Lucas Gregorowicz, der lange bei Polizeiruf 110 als Ermittler zu sehen war, durchlebt einen Rollenwechsel und wird zum Täter. Die beiden sind jedoch nicht die ersten Darstellenden, die diese Rollen gespielt haben.

Die Augenzeugen basiert auf der norwegischen Thriller-Serie Eyewitness

Die norwegische Serie Eyewitness - Die Augenzeugen erschien bereits 2014 und konnte gute Kritiken einfahren. Bei vergleichsweise wenigen Bewertungen in der Moviepilot-Community bringt sie doch ein beeindruckendes Rating von 7.6 mit. Der Standard bezeichnet die Serie 2015 als “Pflichttermin für anspruchsvolle Tatort-Fans und Krimi-Neueinsteiger.”

Ein bedeutender Unterschied zur deutschen Adaption liegt darin, dass die norwegische Vorlage gleich sechs anstatt vier Episoden umfasst. In der Gesamtlänge ist sie damit fast doppelt so lang wie die deutsche Adaption.

Auch in der Handlung gibt es Unterschiede: So beobachten die Jungs im norwegischen Original vier anstatt drei Morde. In der deutschen Adaption werden sie außerdem im Laufe der Handlung über ihre geheime Beziehung erpresst: Hier liegt auch ein größerer Fokus auf dem sozialen Druck, den sie in der Schule von Gleichaltrigen erleben.

Übrigens ist die deutsche Adaption nicht die einzige Neuverfilmung des Originals. Im Jahr 2016 wurde auch ein amerikanischer Ableger namens Eyewitness mit Julianne Nicholson produziert, den ihr auf Prime Video und Apple TV streamen könnt.

So könnt ihr Die Augenzeugen kostenlos streamen

Schon vor der Erstausstrahlung in der ARD könnt ihr Die Augenzeugen in der ARD-Mediathek streamen. Das norwegische Original gibt es derzeit nur beim französischen Bezahlsender Canal+.