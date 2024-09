Die Bachelorette-Kandidaten wegen erstem Kuss verwirrt –  "Checke ich nicht"

In Folge 6 von Die Bachelorette fällt endlich der erste Kuss. Bei einigen Kandidaten sorgt das Lippenbekenntnis aber für Verwirrung.

Darauf haben die Fans gewartet: Wer bekommt den ersten Kuss von Bachelorette Stella Stegmann? Bereits in der vergangenen Folge bahnte sich ein Kuss mit Kandidat Martin an. Zwischen Stella und ihm knisterte es gewaltig. Doch keiner der beiden wagte den nächsten Schritt. Anders als beim nächsten Date. Denn Stella verteilt ihren ersten Kuss.

Der neue Favorit bei Die Bachelorette: Er knutscht mit Stella im Pool

Nach einem Date mit den Kandidaten Jan und Devin möchte Stella mit letzterem noch mehr Zeit verbringen und lädt Devin kurzerhand zu einem romantischen Einzeldate ein. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und sie flirten, was das Zeug hält. Im Pool nähern sich Stella und Devin dann an und es kommt zu einem Kuss. Doch dabei bleibt es nicht. Die beiden können gar nicht aufhören, sich abzuknutschen und beschreiben ihre Küsse im Nachhinein als "sehr schön". Eine weitere Rose ist Devin damit sicher.

Devin bekommt den ersten Kuss: Kandidaten sind verwirrt

Die Tatsache, dass Devin von der Bachelorette auf ein Einzeldate eingeladen wurde, ließ einige der anderen Männer in der Villa stutzig werden. Vor allem Martin und Markus verstehen nicht, warum ausgerechnet Devin bei Stella geblieben ist, denn sie hat doch eigentlich einen ganz anderen Typ Mann. Hat sie nicht gesagt, sie stehe auf sportliche Männer? "Dann checke ich aber eine Sache nicht: Dann kann das ja mit dem Typen nicht stimmen. Auf was für einen Typen sie steht. Weil er ist ja jetzt noch da", erklärte Martin. Dass mit sportlich nicht gleich auch muskelbepackt gemeint sein muss, verstehen die Sport-Granaten wohl noch nicht. Außerdem gibt es in Sachen Liebe auch wichtigere Dinge, als das Optische.

Martins trainierter Kumpel Markus hat eine ganz andere Erklärung für Devins Einzeldate: Er bekam das Date nur, damit die Show noch schön spannend bleibt. Nicht, weil Stella etwa ernsthaftes Interesse an ihm hat. "Muss ja noch 'ne Weile gehen, weischt? Kannsch ja nich' morgen gleich Finale machen."



So kannst du Die Bachelorette schauen

Staffel 11 von Die Bachelorette wird in diesem Jahr erstmals nicht bei RTL im TV ausgestrahlt. Stattdessen erscheinen die Folgen jeden Montag als Stream bei RTL+. Ältere Folgen und Staffeln können auf dem Streamingdienst nachgeschaut werden.