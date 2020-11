Die beste deutsche Serie der letzten Jahre endlich komplett in einer Box: 4 Blocks

4 Blocks wurde von euch Moviepiloten als beste deutsche Serie der letzten 5 Jahre eingeschätzt. Ab Dezember gibt es endlich alle drei Staffel in einer limitierten Box.

Die Geschichte von 4 Blocks ist schnell zusammengefasst: Ein arabischer Familien-Clan aus Berlin-Neukölln steht unter polizeilicher Beobachtung. Die kriminellen Machenschaften des Clans um Ali "Toni" Hamady (Kida Khodr Ramadan) führen immer tiefer in einen Strudel aus Intrigen, Verbrechen, Gewalt und Verrat.

Was sich in zwei Sätzen zusammenfassen lässt, ist aber deutlich mehr. Die 3 Staffeln der TNT-Serie wurden nicht nicht nur von Kritikern gelobt und mehrfach ausgezeichnet. 4 Blocks überzeugte auch über 1.500 Moviepiloten und steht aktuell bei einer Durchschnittsbewertung von 7,8746. Einen derart hohen Wert kann keine deutsche Serie der letzten 5 Jahre aufweisen.

4 Blocks in einer Limited Collector's Edition

Am 3. Dezember 2020 gibt es endlich die komplette Serie in einer Limited Collector's Edition, inklusive einer Soundtrack CD und einem Feuerzeug. Für so manchen von euch ist das vielleicht das perfekte Weihnachtsgeschenk, welches auf den Wunschzettel gehört.

Noch mehr Argumente für 4 Blocks

Wenn euch die hohe Moviepilot-Bewertung von 4 Blocks noch nicht als Argument ausreicht, dann schaffen es vielleicht folgende:

Über 15 Auszeichnungen erhielt die Serie, unter anderem den renommierten Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis und die Goldene Kamera.

erhielt die Serie, unter anderem den renommierten Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis und die Goldene Kamera. Kida Khodr Ramadan erzielte mit 4 Blocks endlich die Aufmerksamkeit, die er verdient. Keine Nebenrolle mehr für den kurdisch-libanesischen Schauspieler, der in Deutschland aufgewachsen ist.

erzielte mit 4 Blocks endlich die Aufmerksamkeit, die er verdient. Keine Nebenrolle mehr für den kurdisch-libanesischen Schauspieler, der in Deutschland aufgewachsen ist. Das Ensemble ist beeindruckend , unter anderem sind Frederick Lau, Ronald Zehrfeld, Ludwig Trepte sowie Sami Nasser und David Schütter mit dabei.

, unter anderem sind Frederick Lau, Ronald Zehrfeld, Ludwig Trepte sowie Sami Nasser und David Schütter mit dabei. Die Authentizität ist hervorragend. Der Handlungsort Berlin-Neukölln wird frei von Klischees in Szene gesetzt.

Schaut hier den Trailer zur 3. Staffel von 4 Blocks

4 Blocks - S03 Trailer (Deutsch) HD

Weitere Informationen zur 4 Blocks - Limited Collector's Edition

Die 4 Block-Edition wartet mit einigen Highlights auf. Hier die Disc-Informationen:

Uncut



7 Discs

BD-50 GB (6x)

Audio-CDs (1x) mit Soundtrack

16:9 Vollbild

HD Sound - Deutsch DTS-HD MA 5.1

Untertitel: Englisch, Arabisch

Bildformat: 1920x1080p (1.78:1) @23,976 Hz

Extras in HD (komplett)

Spieldauer: 1140 Minuten

Digipak im Schuber

Army-Feuerzeug

Zudem gibt es einige Features, die mehr Informationen zur Produktion und zur Geschichte der Serie liefern.

4 Blocks: Staffel 1

Schönfließ' Aufzeichnungen (Videotagebuch des Anwalts)

Interview mit Regisseur Marvin Kren

4 Blocks: Staffel 2

Interviews mit den Regisseuren Oliver Hirschbiegel, Özgür Yildirim und dem Autoren-Trio Hackfort, Bob Konrad und Richard Kropf

4 Blocks: Staffel 3

"Inside 4 Blocks" - Dokumentation (60 Min.)

Die Limited Collector's Edition von 4 Blocks ist jetzt bereits bei Amazon vorbestellbar. Am 3. Dezember 2020 erscheint sie.

Was sagt ihr zu 4 Blocks? Hat euch die Serie gefallen und würdet ihr sie als Weihnachtsgeschenk empfehlen?