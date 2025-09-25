Die beste Nachricht für Sailor Moon-Fans: Den Kult-Anime der 90er kann man bald erstmals streamen

Moonies, haltet euch fest! Die Sailor Moon-Originalserie aus den 90er Jahren wird schon nächsten Monat bei einem Streaming-Dienst verfügbar. Das gab es hierzulande noch nie.

Sailor Moon-Fans reden sich seit Jahren den Mund fusselig, wenn es um die japanische Magical-Girl-Serie geht. Während nämlich Teile der Neuauflage beim hiesigen Netflix streamen, kommt einfach nichts an den klassischen Anime aus den 90er Jahren ran, was man Unwissenden immer dazusagen muss. Jenseits vom Fernsehen konnte man für diesen aber höchstens auf Heimvideo-Veröffentlichungen zurückgreifen, wenn man die Sailor-Kriegerinnen auf den Bildschirm zaubern wollte.

Das ändert sich jetzt, wie der Anime-Streaming-Dienst ADN auf seiner eigenen News-Seite berichtet: Ab dem 29. Oktober 2025 geht Sailor Moon erstmals komplett als VoD-Titel online. Angefangen mit den 46 Folgen der 1. Staffel auf wahlweise Deutsch oder Japanisch mit Untertiteln. Die Staffeln 2 bis 5 sollen in Zukunft hinzugefügt werden.

Sailor Moon: Der Anime-Klassiker endlich zum Streamen

Die ikonische Anime-Serie geht auf den gleichnamigen Manga von Autorin und Zeichnerin Naoko Takeuchi zurück, die den Pathos von Shojo-Romanzen mit Super-Sentai-Action und jeder Menge Slapstick-Comedy kombinierte. Diese gewinnbringende Mischung veränderte die Welt der Magical Girls für immer, so dass die kosmischen Superheldinnen bis heute als die Stellvertreterinnen im Unter-Genre gelten.

Die Story beginnt damit, dass die faule Heulsuse Usagi (beziehungsweise Bunny) von der sprechenden Katze Luna kontaktiert wird und die Fähigkeit erhält, sich in die mystische Kriegerin Sailor Moon zu verwandeln. Der Joke daran: Anstatt die Schulmädchenuniform für ihre Heldinnenform abzulegen, ist ihr Kostüm wie eine knappere Form davon. Mit weiteren Verbündeten, wie Sailor Merkur und Sailor Mars, die nach und nach aktiviert werden, gilt es nun, die wiedergeborene Prinzessin des Mondes zu ausfindig zu machen und die Mächte des dunklen Königreichs zu bezwingen.

So lief Sailor Moon von 1992 bis 1997 im japanischen TV:

Staffel 1: Sailor Moon (46 Folgen)

Staffel 2: Sailor Moon R (43 Folgen)

Staffel 3: Sailor Moon S (38 Folgen)

Staffel 4: Sailor Moon SuperS (39 Folgen)

Staffel 5: Sailor Moon Sailor Stars (34 Folgen)

Insgesamt besteht die Anime-Serie aus 200 Episoden in fünf Staffeln. In diesen wird eine erstaunlich komplexe Fantasy-Mythologie aufgebaut, während in so gut wie jeder Episode ein abgefahrenes Monster bezwungen werden muss. Im Vordergrund steht dabei stets die enge Freundschaft der Sailor-Kriegerinnen, die ganz nebenbei jede Menge 90s-Fashion rocken. Überhaupt ist die ganze Serie sehr stylisch und ein "Vibe", wie die Kids heute sagen.

Es wurde wirklich höchste Zeit, dass man diesen amtlichen Anime-Klassiker als Streaming-Titel erleben kann. Gut, dass die Planeten dafür endlich in der richtigen Konstellation standen.