Die beste Sonos-Soundbar günstig wie nie: Holt euch dicken 9.1.4-Klang jetzt zum Tiefstpreis

Sonos’ Soundbar-Topmodell Arc Ultra hat sehr gute Bewertungen eingefahren und ist jetzt im Amazon-Angebot so günstig wie noch nie zu haben.

Sonos gehört zu den besten Audioherstellern am Markt und das im letzten Herbst veröffentlichte Soundbar-Topmodell Arc Ultra könnt ihr euch jetzt in Weiß bei Amazon über 100 Euro günstiger schnappen *, verglichen mit der Preisempfehlung. Damit hat das Modell einen neuen Tiefstpreis erreicht und war bisher noch nicht so günstig gelistet!

Jetzt Sonos-Soundbar günstig bei Amazon schnappen





Top-Soundbar: Das bietet die Sonos Arc Ultra

Sonos' hauseigene Sound-Motion-Technologie verspricht raumfüllenden und präzise abgestimmten Sound mit breitem 9.1.4-Klang. Mit an Bord ist auch das führende Heimkino-Audioformat Dolby Atmos nebst weiteren unterstützten Codecs. Doch nicht nur dicker Sound steht auf dem Programm, denn dank Sprachverbesserung gibt es auch klarere Dialoge zu hören sowie weitere Equalizer-Modi zur beliebigen Anpassung.

Dank einfacher HDMI-eARC-Verbindung lässt sich die Sonos Arc Ultra auch mit der TV-Fernbedienung steuern oder wahlweise auch mit der Sonos-App, Touch-Steuerung, Sonos Voice Control und Amazon Alexa. Mit von der Partie sind aber auch Bluetooth- und WLAN-Anbindung sowie Unterstützung für Apple AirPlay 2 und Spotify Connect. Wahlweise lässt sich die Soundbar auch noch durch weitere Speaker nahtlos erweitern. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.





Rezensionen und Test: So gut ist die Soundbar Sonos Arc Ultra

In rund 130 Rezensionen bei Amazon hat die Sonos Arc Ultra durchschnittlich mit 4,6 von 5 Sternen fast nur positive Bewertungen erhalten . Im Test der Fachseite Whathifi.com gab es sogar 5 von 5 Sternen. Im Vergleich mit dem Vorgängermodell handele es sich demnach um eine hervorragend klingende Dolby-Atmos-Soundbar mit großen Verbesserungen, nicht nur im Bassbereich.

Hervorgehoben wurden im Test ein sauberer, präziser, räumlicher und dreidimensionaler Klang sowie tiefe, stimmige und ausdrucksstarke Bässe. Auch wurde eine hervorragende Detailtreue für eine Soundbar im Vergleich zu vollwertigen Audiosystemen bescheinigt. Angekreidet wurden indes das Fehlen von HDMI-Passthrough und DTS-Unterstützung sowie ein paar App-Probleme.

Günstigere Alternative: Samsung-Soundbar mit externem Subwoofer

Ebenfalls noch vergünstigt könnt ihr euch derzeit auch bei Amazon eine gut bewertete Samsung-Soundbar mit externem Subwoofer sichern, die es preislich für rund die Hälfte gibt, im Vergleich zum Sonos-Modell.

Dort bekommt ihr 5.1.2-Heimkinosound mit Dolby Atmos vergünstigt und dabei liefert auch die Samsung-Soundbar mächtig ab, ohne den Geldbeutel zu sprengen. Gegenüber herkömmlichen TV-Lautsprechern erhaltet ihr hier in jedem Fall eine ordentliche Klangverbesserung.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung