"Die beste Staffel bisher": Erste The Boys Staffel 4-Kritiken feiern Amazon-Fortsetzung, sind aber nicht nur positiv

Die 4. Staffel des Amazon-Hits The Boys steht kurz bevor. Jetzt sind erste Kritiken erschienen, die die Fortsetzung vielfach loben. Es gibt aber nicht nur positive Stimmen.

Fans des blutigen Superhelden-Hits The Boys müssen sich nicht mehr lange gedulden, denn die 4. Staffel startet schon diese Woche im Amazon Prime-Abo. Davor sind jetzt noch erste Kritiken zu den neuen Folgen erschienen. Neben viel Lob gibt es auch Aspekte, die an der 4. Staffel The Boys sauer aufstoßen.

Erste The Boys Staffel 4-Kritiken loben neue Folgen wieder für irrwitzige Exzesse

Empire spart nicht mit einem Superlativ und feiert die neuen Folgen als bislang beste The Boys-Staffel:

Die neueste Staffel The Boys ist die bisher beste. Sie findet neue Wege, um sowohl übermächtige Unverschämtheit als auch bedeutungsvolles Charakterdrama zu bieten. Wohin es auch als nächstes geht, wir folgen gerne.

The Wrap klingt ähnlich positiv. In seiner Kritik lobt Bob Strauss die frischen Ansätze, mit der die altbekannten Themen der Superhelden-Serie in Staffel 4 daherkommt:

In der Tat hinterlässt die vierte Staffel oft den Eindruck, dass sie nach mehr abscheulicher Gewalt, ausufernder Abweichung und republikanischen Diskussionsthemen strebt, als man noch begreifen kann.

Beeindruckend ist jedoch, dass das Kreativteam von Showrunner Eric Kripke den erwarteten Stoffen frische, eindringliche Wendungen verleiht, auch wenn sie nicht verhindern können, dass einige Handlungsstränge vertraut wirken. Entscheidend ist jedoch, wie wir bei vielen der Hauptfiguren immer wieder von neuen, tieferen emotionalen Dimensionen überrascht werden.

The Boys begann mit einem unbestreitbar fesselnden Konzept bei der Untersuchung soziopathischer Superhelden, schien sich jedoch sowohl auf Homelanders immense Popularität als auch auf seine Bereitschaft zu stützen, die Menschen an seinen sehr erwachsenen Sinn für Humor zu erinnern, anstatt konsequent kreativ zu sein.

Es fühlte sich an, als ob eine Serie am Ende des dritten Jahres keine Ideen mehr hätte. Eine der größten TV-Überraschungen des Jahres 2024 ist, dass das Gegenteil der Fall ist. The Boys könnten endlich erwachsen werden.

Schaut hier noch einen Trailer zur 4. Staffel The Boys:

The Boys S04 - Trailer (Deutsch) HD

The Boys Staffel 4 soll auch Abnutzungserscheinungen aufweisen

Diesem Urteil schließt sich Brian Tallerico in seiner Kritik für The Playlist an. Durch die neuen Ideen soll sich The Boys sogar

In seiner Collider-Kritik schreibt Garrett Blaney dagegen, dass die neuen The Boys-Folgen erste Abnutzungserscheinungen des bisherigen Erfolgskonzepts zeigen sollen:

Wir haben schon seit drei Staffeln gesehen, wie es sich ungefähr gleich abspielt: Hughie (Jack Quaid) und Billy Butchers (Karl Urban) Team teuflischer Außenseiter, die titelgebenden Boys, suchen nach einem MacGuffin, um Homelander zu töten, und geraten mit Bösewichten und ein wenig sich selbst aneinander und scheitern dann daran, ihre Mission zu erfüllen.

So viel Spaß die Fahrt auch oft macht, es ist immer wieder die gleiche Fahrt; ein formelhaftes Abenteuer, das immer wieder in die gleichen Höhen fliegt, nur um in der folgenden Staffel wieder zu landen und den gleichen Aufstieg anzustreben.

Alison Herman schreibt für Variety auch kritisch darüber, dass der neuen The Boys-Staffel die erzählerische Richtung zwischen der eigenen Serie und dem eingeführten Spin-off Gen V nicht immer gelingt:

Charaktere aus Gen V werden ohne kurze Einführung einfach rüber gewechselt, eine Infusion von Story-Ballast, die an sich schon verwirrend ist und die angesprochenen Risse innerhalb scheinbar unendlicher, miteinander verbundener Phasen im Marvel Cinematic Universe schwieriger balanciert. Mit seinem eigenen komplexer anwachsenden Kontext ist The Boys nicht mehr so ​​gut in der Lage, solche Seitenhiebe zu setzen.



Am 13. Juni 2024 erscheinen die ersten 3 Folgen der 4. Staffel The Boys im Prime-Abo. Die restlichen 5 Episoden folgen dann im Wochentakt.

Podcast über die 10 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 Serien-Highlights findet ihr im Juni nicht nur die Rückkehr des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon, sondern auch ungewöhnliche Netflix-Superhelden, Amazons Wiedersehen mit The Boys und die neue Star Wars-Realserie bei Disney+.