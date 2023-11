Die besten Adventskalender 2023 für Filmfans – von schlauen Klassikern bis hin zu mutigen Actionhelden

Advent, Advent ein Lichtlein brennt ... Mit das Schönste an der Vorweihnachtszeit, ist es doch, die Tage bis zum großen Fest herunterzuzählen. Das gelingt am besten mit Adventskalendern. Wir haben die schönsten Kalender zum Thema Film für euch herausgesucht.

Schnell sein lohnt sich, denn viele der vorgestellten Kalender sind aktuell reduziert. Das gilt auch für verschiedenen Adventskalender von Lego. Der dänische Spielzeughersteller hat zu verschiedenen Filmen Adventskalender auf den Markt gebracht. Wer letztes Jahr Guardians of the Galaxy * verpasst hat, kann sich den Kalender noch für dieses Jahr kaufen, ansonsten hat Lego zum Thema Marvel für 2023 die Avengers in 24 Türchen versteckt.

Lego Avengers Adventskalender Deal Zum Deal

Zurzeit ist der Star Wars Kalender * von Lego 11 Euro günstiger und enthält neun Figuren, zehn Fahrzeuge und fünf Mini-Modelle. Eine echte Lego-Prämiere gibt es im Harry Potter Adventskalender *. Denn erstmals ist die Figur des Alberfoth Dumbledore erhältlich. Der ältere Bruder des Schulleiters braut seine Mixturen, während die anderen Hauptcharaktere des Films in winterlichen Outfits aus den Türchen schlüpfen.

Spielspaß Star Wars, Marvel, Jurassic Park und Nintendo

Ähnlich wie Lego entwickelt auch der Spielzeugherstellergerne Adventskalender, die eine Kooperation mit Filmen eingehen. Diesind zur Adventszeit mit folgenden Filmthemen erhältlich:

Actionreich wird es mit den Adventskalendern von Jurassic Park *. Die Jubiläumsausgabe enthält 19 verschiedene Dinosaurier, einen Wärter und Zaunteile für ein Gehege. Sammler:innen dürften sich über den Nintendo Adventskalender Super Mario & Co * freuen, denn drei der siebzehn enthaltenen Figuren sind limitiert und nicht separat im Handel erhältlich.

Amazon Die goldenen Figuren im Nintendo Kalender sind limitiert.

Adventskalender für Rätselfans und Quizmaster

Wer Kalender zum Miträtseln sucht, kann zusammen mit Sherlock Holmes * kniffligen Fällen auf den Grund gehen. Jeden Tag erwartet euch in dem Buch ein spannendes Logikrätsel. Für die kleinen Detektiv:innen hat Kosmos mit Die drei Fragezeichen * und Die drei Ausrufezeichen * Adventskalender mit Rätseln und Gimmicks auf den Markt gebracht.



Wer von Filmen nicht genug kriegen kann, kann mit dem Taschenbuch Das Quiz: Filme & Serien * sein Wissen auf die Probe stellen. Über hundert Filmfragen warten in 24 festlichen Kategorien auf euch, die sich rund um das Thema Weihnachten drehen, von Sissi über Santa Clause bis hin zu Kevin – Allein zu Haus. Und wer so gar nicht weiß, was er schauen soll, freut sich vielleicht über einen Adventskalender mit Filmvorschlägen *, der jeden Tag einen der großen Must-Watch-Filme vorstellt.

Große Vielfalt bei modernen und klassischen Adventskalendern

Vor allem optisch ein Hingucker ist der magische Pop-up Adventskalender von Harry Potter * mit 24 Weihnachtsbaumanhängern. Der offizielle Kalender zu den magischen Tierwesen * enthält noch eine zusätzliche fünfundzwanzigste Überraschung. Für Leseratten hat sich Disney in diesem Jahr einen Kalender mit 24 Büchern ausgedacht. Auf insgesamt 1.152 Seiten erwarten euch neue und bisher unveröffentlichte Geschichten rund um die Disneyprinzessinen.

Wer sich in der Weihnachtszeit vor allem auf die Filmklassiker freut, die im Fernsehen jährlich ausgestrahlt werden, sollte sich den Kalender von Der kleine Lord * mit 24 schönen Zitaten ansehen.

Die erfolgreichen Merchandise-Reihen wie Harry Potter und Star Wars sind natürlich vertreten, so wie die verfilmten Buchklassiker wie Sherlock Holmes und Der kleine Lord. Egal ob Spielspaß oder Rätselfreude, die Adventskalender kommen zum Thema Film in großer Auswahl. Da kann die Vorweihnachtszeit ja kommen!

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.