Die besten Filme von Jason Statham im Ranking: Platz 1 könnt ihr direkt bei Netflix streamen

Welcher ist eigentlich der beste Film von Action-Star Jason Statham? Laut über 37.000 Film-Fans fällt die Entscheidung eindeutig aus. Platz 1 streamt gerade bei Netflix.

Seit 26 Jahren arbeitet der ehemalige Turmspringer Jason Statham im Filmgeschäft, angefangen bei Gangster-Filmen bis hin zu großen Hollywood-Franchises wie Fast and Furious. Aus der Raser-Reihe, so viel sei verraten, hat es kein Film in die folgende Liste der 10 besten Jason Statham-Filme geschafft.



Action-Knaller und Gangster-Filme: So kommt das Jason Statham-Ranking zustande



Grundlage für die Liste waren die Community-Daten bei Moviepilot. Die Spitzenplatzierung basiert zum Beispiel auf über 37.000 Bewertungen, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben.

Wer Jason Statham im Kino erleben will, kann das noch in The Beekeeper tun. Alternativ findet ihr bei den folgenden Filmen auch Hinweise, wo ihr sie streamen könnt.