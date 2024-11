"Die ganze Badewanne war voller Frösche": Ein Sci-Fi-Meisterwerk hat Arnold Schwarzeneggers Flitterwochen ruiniert

Arnold Schwarzenegger spielte in den 80ern in einigen der besten Actionfilme aller Zeiten mit. Bei einem dieser Filme hat er sehr negative Erinnerungen gesammelt.

Mit Predator hat Arnold Schwarzenegger Ende der 80er einen Hit gelandet, der bis heute eine große Fangemeinde versammelt. Während er auf dem Höhepunkt seiner Actionkarriere war, gehörte der Dreh des Sci-Fi-Meisterwerks jedoch zu den Tiefpunkten seiner Arbeit. Neben großer Anstrengung und vielen Verletzungen bei Crew und Stuntleuten gab es auch ein unangenehmes Erlebnis in seinem Privatleben. Dabei war die Idee für die Flitterwochen eigentlich romantisch.

So hat der Dreh von Predator die Flitterwochen von Arnold Schwarzenegger vorzeitig beendet

In einem Interview mit Yahoo Entertainment von 2018 hat Schwarzenegger über einige Vorkommnisse beim Dreh seiner bedeutendsten Filme gesprochen. Unter anderem hat er dabei eröffnet, wie der Dreh von Predator seine Flitterwochen beeinflusst hat. 1986 heiratete der Österreicher Maria Shriver. Da er in der Zeit auch den Sci-Fi-Horror von John McTiernan drehte, entschied das Paar sich, die Flitterwochen in der Nähe des Drehortes zu verbringen. So reisten sie nach Mismaloya, Mexico. Wie Arnold es selbst sagte: "Es war ein großer Fehler."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Dschungel des Landes war perfekt für den Film, bedeutete jedoch viele Strapazen für die Crew und Darstellenden. Doch eignete der Ort sich offenbar nicht für einen romantischen Urlaub:

In der ersten Nacht checkten Maria und ich in einem Hotelzimmer ein und sie wollte duschen. Also zog sie den Vorhang auf und die ganze Badewanne war voller Frösche. Sie sprangen alle herum. Sie flippte aus

Die Frösche waren nicht das einzige Problem beim Predator-Dreh

Damit, so Schwarzenegger, endete die Idee der Flitterwochen prompt. Doch der Albtraum ging für den Schauspieler auch danach noch weiter. Schließlich gab es noch jede Menge Verletzungen und Krankheitsfälle, die während des Drehs folgten.

Seither ist Schwarzenegger nicht mehr zum Predator-Franchise zurückgekehrt. Ob seine Erfahrungen beim Dreh etwas damit zu tun haben, ist unklar. Möglicherweise hat ihm auch einfach keines der Drehbücher oder Angebote gefallen, die an ihn herangetragen wurden. Doch wer weiß? Vielleicht sehen wir den ehemaligen Mr. Universum in der Zukunft ja doch noch einmal einem der Jäger gegenüberstehen.