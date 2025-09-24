"Die gewaltigste Staffel": Stranger Things-Video zum letzten Kapitel verspricht große Gefühle & jede Menge Action

Stranger Things, eine der größten Serien unserer Zeit geht, geht bald mit Staffel 5 zu Ende. Mit einem emotionalen Video verspricht Netflix schon jetzt das rote vom Himmel.

Seit 2016 zählt die Retro-Mysteryserie Stranger Things nicht nur zum Größten, was Netflix je auf die Beine gestellt hat, sondern zu den gewaltigsten Serien der Jetztzeit. Kein Wunder, dass es Millionen von Leuten brennend interessiert, wie die Story der Kids aus Hawkins ausgeht. Von Staffel 5 und dem mutmaßlich epischen Finale trennen uns nur noch wenige Monate, weshalb ein Video-Featurette schon mal die nostalgische Tränendrüse triggern soll:

Seht hier das neue Stranger Things-Featurette zur Finalstaffel:

Im Video lässt Netflix inklusive vieler Stars Revue passieren, wie viel Zeit seit dem Serienstart vergangen ist, und vor allem: wie erwachsen die Darstellenden in der Zwischenzeit geworden sind. Kein Wunder, dass zwischen den Staffeln 4 und 5 ein weiterer Zeitsprung notwendig wurde.

Fehlt nur noch ein ausführlicher Trailer, um auf das heiß erwartete Serienfinale einzustimmen. Bisher gab es lediglich kürzere Teaser, die den Hype noch nicht komplett auf Hochtouren brachten.

Stranger Things Staffel 5: Das erwartet uns im letzten Kapitel auf Netflix

Wie die kreativ verantwortlichen Duffer-Brüder im neuen Stranger Things-Video versprechen, handelt es sich bei Season 5 um das aufwendigste Kapitel der ganzen Serie: "Das ist die gewaltigste Staffel, was Action angeht, was die visuellen Effekte und die Story angeht." Aber ein epischer Plot und bildgewaltiges Karacho allein sollen es auch nicht sein: "Letztendlich wollen die Leute diese Figuren ein letztes Mal zusammen sehen." Und diesen Figuren steht im Showdown so einiges bevor.

Hawkins wird im Herbst 1987 unter Quarantäne gestellt, während Eleven (Millie Bobby Brown) sich vor den Regierungsmitarbeitenden auf der Flucht befindet, nachdem sie aus den Fängen von Dr. Brenner (Matthew Modine) entkommen konnte. Gemeinsam mit ihren Freund:innen hat sie vor allem eine Mission, für die sie Himmel und Erde in Bewegung setzt: Vecna (Jamie Campell Bower) aufzuspüren und auszuschalten.



Neu an Bord ist eine weitere Genre-Größe, die sich in Staffel 5 dem Cast anschließt: Terminator-Star Linda Hamilton. Sie spielt eine Figur namens Dr. Kay, über die wir vermutlich erst beim Start der Season mehr erfahren.

Wann und wie wird die Finalstaffel von Stranger Things auf Netflix veröffentlicht?

Die 5. und letzte Staffel von Stranger Things beginnt Ende des Jahres und geht folgendermaßen Stück für Stück online:

Teil 1 am 27. November 2025 um 2:00 Uhr morgens

um 2:00 Uhr morgens Teil 2 am 26. Dezember 2025 um 2:00 Uhr morgens

um 2:00 Uhr morgens Teil 3 am 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr morgens

Insgesamt kommt Stranger Things damit auf genau 42 Folgen, was Sci-Fi-Fans, die Douglas Adams gelesen haben, amüsieren dürfte.