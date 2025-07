Trailer zu Stranger Things Staffel 5 lässt wichtige Frage offen: Fans warten seit 3 Jahren auf die Antwort

Im Finale von Stranger Things Staffel 4 wurden wir über Max' Schicksal im Dunkeln gelassen. Der erste Staffel 5-Trailer liefert dazu nur wenig neue Antworten.

Drei lange Jahre ist es her, seit die 4. Staffel von Stranger Things bei Netflix eingetroffen ist und uns mit einem riesigen Cliffhanger hinterlassen hat. Denn nachdem Max (Sadie Sink) Vecnas (Jamie Campbell Bower) Fängen mithilfe ihrer Freund:innen haarscharf entkommen konnte, wurde sie im Koma und erblindet zurückgelassen. Wacht sie auf? Oder wird sie für immer schlafen? Fans dürstet es nach einer Antwort.

Viele wagten zu hoffen, dass der erste Teaser-Trailer zu Staffel 5 uns hierüber Aufschluss geben würde. Doch gestaltet sich die Sache kompliziert.

Max ist kaum im neuen Stranger Things-Trailer zu sehen: Was bedeutet das für ihr Schicksal in Staffel 5?

Die 5. Staffel setzt eineinhalb Jahre nach den Ereignissen von Staffel 4 an und führt uns in den Herbst 1987. Wie wir im ersten Teaser-Trailer sehen, liegt Max noch immer im Koma. Lucas (Caleb McLaughlin) sitzt weiterhin eisern an ihrem Krankenbett und hält ihre Hand, während sie mit geschlossenen Augen daliegt. In darauffolgenden Szenen, in denen sich unsere Held:innen aus Hawkins in allerlei gefährliche Abenteuer stürzen, fehlt von Max jede Spur.

Sie taucht nur in einer weiteren Szene auf – hier wird sie von Lucas festgehalten, während sie sich vor mehreren Demogorgons verstecken. Ist sie in dieser Szene immer noch bewusstlos? Der Teaser verrät es uns nicht eindeutig.

Die Frage bleibt also weiterhin ungeklärt, ob Max aus ihrem Koma erwachen wird. Möglich ist, dass dies früher geschieht als gedacht und der Teaser absichtlich Szenen ausgespart hat, in denen Max den anderen in ihren Missionen zur Seite steht. Möglich ist aber auch, dass die Serie uns dahingehend bis zur finalen Folge auf die Folter spannt. Fans müssen sich also weiterhin in Geduld üben.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Das Stranger Things-Finale wird in drei Teilen bei Netflix eintreffen. Die ersten vier Folgen machen hierzulande am 27. November 2025 den Anfang. Drei weitere Episoden folgen am 26. Dezember 2025. Die allerletzte Folge wird ab dem 1. Januar 2026 bei Netflix zum Abruf bereitstehen.

