Neuer Platz 1 bei Netflix: Deutsche Serie ist mit Staffel 3 zurück und erobert direkt die Spitze

Diese deutsche Serie begeistert das Netflix-Publikum seit vier Jahren. Jetzt steht mit Staffel 3 das große Finale im Programm, das direkt die Streaming-Charts erobern konnte.

Dass Historiendramen um bekannte Adelshäuser bei Netflix ganz hervorragend funktionieren, haben bereits die großen Welthits The Crown und Bridgerton bewiesen. Seit 2022 gibt es bei dem Streamer aber auch einen Vertreter aus Deutschland, der sich vor der internantionalen Konkurrenz nicht zu verstecken braucht.

Die Kaiserin erzählt die jungen Jahre von Elisabeth von Wittelsbach – auch unter dem Spitznamen Sissi bekannt – und ist jetzt mit dem Staffel 3-Finale bei Netflix zurück. Die neuen Folgen konnten sich sofort den ersten Platz der Charts sichern.

Die Kaiserin auf Platz 1 bei Netflix: Staffel 3 läutet das Finale ein

Die Kaiserin dreht sich um die junge Elisabeth von Wittelsbach (Devrim Lingnau), deren Leben im Jahr 1853 völlig auf den Kopf gestellt wird, als sie den österreichisch-ungarischen Kaiser Franz (Philip Froissant) heiratet und selbst zum Oberhaupt des Reiches wird.

In Staffel 3 kehrt Franz aus dem Krieg gegen Napoleon heim und flüchtet sich in eine Affäre, was die Ehe des Kaiserpaares unter eine harte Probe stellt. Als Elisabeth ihre erste große Reise antritt, hat sie jedoch selbst eine unerwartete Begegnung, die das Schicksal von Habsburg für immer verändern könnte.

Kati Eyssen betreut die Serie seit 2022 als Head-Autorin und Showrunnerin und kehrte auch für Staffel 3 als kreative Kraft zurück. Neben Lingnau und Froissant sind in Die Kaiserin unter anderem Melika Foroutan und Johannes Nussbaum zu sehen. Das Finale ist mit sechs neuen Folgen am 12. November 2026 bei Netflix im Programm gestartet und konnte in Deutschland sofort auf Platz 1 der Charts klettern.

So sieht die Serien-Top 10 bei Netflix aus (Stand 13. November 2026):

Wie aus den Datensätzen von What's on Netflix hervorgeht, wurde die 1. Staffel von Die Kaiserin bis dato über 48 Millionen Mal gestreamt. Staffel 2 kommt auf über 33 Millionen Views. Damit gehört die Historienserie zu den erfolgreichsten Netflix-Titeln aus Deutschland überhaupt. Wie sich das Finale auf dem Streamer schlagen wird, muss sich jetzt zeigen. Ein Start an der Charts-Spitze ist jedoch schon mal ein gutes Vorzeichen.

Wenn ihr die sechs neuen und finalen Folgen schon durchgebingt habt, hört ihr in unserem Podcast, welche Netflix-Serien euch vielleicht gelungenen Ersatz bieten:

Podcast: Die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien und was sie taugen

Seit 2023 gewährt der Streaming-Dienst Netflix genaue Einblicke in die Aufrufzahlen seiner Titel. Deshalb knöpfen wir uns im Podcast Streamgestöber die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien vor und diskutieren, ob sie neben hohen View-Zahlen auch gute Unterhaltung zu bieten haben.

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