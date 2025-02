Die ultimative Serienkiller-Serie kehrt ins TV zurück: Fans mussten über ein Jahr auf neue Folgen warten

Die Krimiserie Criminal Minds hat mit dem Ableger namens Evolution eine Neuauflage bekommen und geht bereits in Staffel 2. Diese wird schon bald im Free-TV zu sehen sein.

Zu den berühmten Krimiserien des linearen US-Fernsehens zählt neben NCIS und Law & Order zweifellos Criminal Minds. Die Serie über das FBI-Team der Behavioural Analysis Unit (BAU), die es sich zur Aufgabe macht, Serienmörder zu jagen, feiert dieses Jahr bereits 20-jähriges Jubiläum. Pünktlich dazu wird die Neuauflage Criminal Minds: Evolution mit neuer Staffel ins deutsche Free-TV geholt.

Criminal Minds: Evolution kommt mit Staffel 2 ins deutsche Free-TV

Nachdem die 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution bereits im November 2024 beim deutschen Disney+ gestartet ist, werden die neuen Folgen bald auch im Free-TV zu sehen sein. Sat.1 zeigt die Episoden der frischen Season ab dem 11. März 2025 jeweils in Doppelfolgen. Damit folgt die Ausstrahlung von Staffel 2 über ein Jahr, nachdem Sat.1 die letzten Folgen des Serien-Ablegers im Programm hatte.

Mit Evolution wurde das Konzept von Criminal Minds von einer TV-Serie in eine Streaming-Serie umgewandelt, die pro Staffel einen zusammenhängenden Handlungsstrang verfolgt. In der 2. Season bekommt es das FBI mit dem einflussreichen Serienmörder Gold Star zu tun, der seinen Opfern die Augäpfel entfernt. David Rossi (Joe Mantegna) und sein Team müssen sich bei der Suche widerwillig mit dem Serienkiller Elias Voit (Zach Gilford) zusammentun.

Criminal Minds-Fans müssen sich in Evolution Staffel 2 auf große Änderung einstellen

Während sich Fans also auf einen spannenden neuen Fall freuen dürfen, müssen sie sich auf eine große Änderung einstellen: Josh Stewart kehrt in den Folgen nicht als Will LaMontagne Jr. zurück – und das, obwohl er in Staffel 1 von Evolution zum Hauptdarsteller befördert wurde. Wie die Serie mit seiner Abwesenheit umgeht, könnt ihr ab März bei Sat.1 sehen – oder schon jetzt bei Disney+ im Streaming-Abo.