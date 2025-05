Die wichtigste Mission Impossible 8-Frage beantwortet: Stirbt Tom Cruise als Ethan Hunt?

Der neue Mission: Impossible-Film schickt Tom Cruise als Ethan Hunt in seinen bisher gefährlichsten Auftrag. Wir verraten euch, wie das Action-Finale für den Agenten ausgeht.

Nach fast 30 Jahren tritt Tom Cruise als Ethan Hunt in Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning zu seinem letzten großen Einsatz an. So klingt zumindest der Titel des Action-Blockbusters, der den Abschluss der ikonischen Reihe verspricht. Die große Frage, die sich Mission: Impossible-Fans vorab stellen, dreht sich natürlich um das Schicksal des Protagonisten. Wir erklären euch, ob Ethan im Finale stirbt oder überlebt.

Achtung, es folgen Spoiler zum Finale von Mission: Impossible 8!

Das passiert im Finale von Mission: Impossible 8 mit Tom Cruise als Ethan Hunt

Im achten Teil des Franchise wird die Story aus dem Vorgänger Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning fortgesetzt. Ethan muss alles daran setzen, um die übermächtige KI namens "Entität" zu bezwingen und so die Auslöschung der gesamten Menschheit zu verhindern. Dazu gelangt der Agent mithilfe des Schlüssels aus dem Vorgängerfilm an das Kernmodul im russischen U-Boot Sewastopol, auf dem sich der ursprüngliche Quellcode der Entität befindet.

Als finalen Schritt braucht er zur Verbindung mit dem Modul eine sogenannte "Giftpille", die Ethans langjähriger Mitstreiter Luther (Ving Rhames) als Schadsoftware zur Zerstörung der KI entwickelt hat. Diese muss in das Modul eingespeist werden. Bösewicht Gabriel (Esai Morales) gelingt es im achten Teil jedoch, diese Giftpille an sich zu reißen. Dabei stirbt Luther, als er sich in London vor Ethans Augen zur Entschärfung einer Atombombe selbst opfert.

Im Finale von Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning jagt Ethan Gabriel mit einem Flugzeug, um die Giftpille zurückzuerobern und mit dem Modul zu verbinden – damit wiederum sein Team aus Grace (Hayley Atwell), Benji (Simon Pegg) & Co. den Bruchteil einer Sekunde nutzen kann, um die Entität auf einem speziellen Speicherstick einzufangen.

Ethan überwältigt Gabriel in einem Gefecht in der Luft und schafft es im freien Fall rechtzeitig, Giftpille und Modul zu verbinden. Außerdem kann er gerade noch seinen lebensrettenden Fallschirm öffnen. Grace gelingt es am Boden wiederum, den Stick in Sekundenschnelle zu ziehen. Damit ist die Entität bezwungen (und wie ein Flaschengeist eingesperrt) und die Auslöschung der Menschheit verhindert.

Das Mission: Impossible-Franchise hält Ethan Hunt die Tür offen

Tom Cruise überlebt im vermeintlichen Finale der Action-Reihe als Ethan Hunt also. Am Schluss begegnet er den verbliebenen Mitgliedern seines Teams in London wohl ein letztes Mal, um sich von ihnen in eine Art Ruhestand zu verabschieden. Grace kommt dabei nochmal auf ihn zu und übergibt ihm den Stick, auf dem die KI sicher verwahrt ist.

Auch wenn Ethan seine größte, gefährlichste Mission überstanden hat, könnte er theoretisch trotzdem nochmal im Franchise zurückkehren. Es bleibt abzuwarten, ob Mission: Impossible 8 wirklich das letzte Mal ist, dass wir Tom Cruise in seiner Paraderolle gesehen haben.