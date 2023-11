Diese Kopfhörer mit Noise Cancelling gehören zu den besten auf dem Markt: Sennheiser-Over-Ears 150 Euro günstiger am Black Friday

Sennheisers Momentum 4 versprechen euch satten Sound auf die Ohren und haben hervorragende Bewertungen erhalten. Beim Amazon Black Friday gibt es sie zum Tiefstpreis.

Die Kopfhörer des deutschen Audio-Unternehmens Sennheiser sind berühmt für ihre Klangqualität und dementsprechend vielversprechend sind auch die ausgezeichneten Wireless-Kopfhörer Sennheiser Momentum 4 mit Geräuschunterdrückung.

Amazon hat aktuell die erst vor Kurzem erschienene Special-Edition in der edlen Copper-Farbvariante zum Black Friday um 37 Prozent im Preis reduziert *. Diese gab es laut Preisvergleichsseiten bisher nicht derart günstig und auch die Standardversion wurde bisher nicht nennenswert günstiger angeboten.

Sennheiser Momentum 4 (SE) zum Tiefstpreis bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Das bieten die Sennheiser Momentum 4-Kopfhörer

Die Sennheiser-Kopfhörer setzen auf eine geschlossene Over-Ear-Bauweise und lassen sich sowohl kabellos per Bluetooth als auch kabelgebunden per Klinkenstecker befeuern, während der starke 60-Stunden-Akku per USB-C mit Schnellladefunktion geladen wird. Klangtechnisch wird unter anderem auf ein 42-mm-Wandlersystem und aptX Adaptive sowie AAC für hochauflösendes Audioabtastung gesetzt, die für optimalen Sound sorgen sollen.

Mit an Bord sind natürlich auch adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), ein Umgebungsmodus sowie zahlreiche Equalizer-Einstellungsmöglichkeiten für ein personalisiertes Hörerlebnis über Sennheisers Smart Control-App. Der Hersteller verspricht außerdem ein leichtes, faltbares Design mit gepolstertem Kopfbügel und tief gepolsterten Ohrpolstern. Darüber hinaus gibt es beispielsweise auch eine ausgewiesene Sprachassistenztaste. Weitere Details zu den Features findet ihr auch bei Amazon *.



So gut sind die Sennheiser Momentum 4-Kopfhörer

In den Rezensionen bei Amazon gibt es für die neue Special-Edition durchschnittlich sehr gute 4,5 von 5 Sternen und im Test bei der Fachseite Techradar hat das ursprüngliche sowie technisch baugleiche Modell aus dem letzten Jahr sogar 5 von 5 Sternen erhalten. Gelobt wurden ein neutraler, klarer, detaillierter Klang sowie ausgezeichnetes ANC und Transparenz bei "unglaublicher Akkulaufzeit", selbst bei aktiviertem ANC. Abstriche gab es lediglich für das Design.

Laut dem Fazit ist Sennheisers Momentum 4 Wireless "ein wirklich guter kabelloser Over-Ear-Kopfhörer mit hervorragender aktiver Geräuschunterdrückung, einer Reihe von beeindruckenden Funktionen sowie hervorragender Klang- und Gesprächsqualität". Außerdem werden das leichte Gewicht und die bequeme Bauweise gelobt, während der 60-Stunden-Akku nur ein weiterer Grund sei, warum "sie in dieser Preisklasse unschlagbar sind".

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.