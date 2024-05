Diese Soundbar von JBL mischt den Markt auf: Sie hat ein geniales Konzept und ist gerade so günstig wie am Black Friday

Ihr wollt euer Heimkino mit vollem Surround-Sound und 3D-Audio à la Dolby Atmos beglücken und das ganze ohne lästigen Kabelsalat und am besten auch noch mit wenig Platzbedarf? Die JBL Bar 800 könnte alle eure Probleme lösen!

Brachiale 720W geballte Heimkino-Klangpower bringt die JBL Bar 800 zu euch nach Hause. Doch das ist gar nicht das Besondere an der Soundbar. Der Clou sind die abnehmbaren kabellosen Rear Speaker, die ihr dank starken Akkus überall im Raum verteilen könnt.

Auch MediaMarkt * und Saturn * gewähren euch starke 33 Prozent auf das Soundbar-Set der amerikanischen Audio-Schmiede.

Geniales Konzept und beeindruckender Heimkino-Klang: Die JBL Bar 800

Die JBL Bar 800 sieht auf den ersten Blick wie eine ganz normale Soundbar mit externen Subwoofer aus. Doch an den Seiten des Klangriegels stecken eigenständige Rear Speaker, die ihr nach Bedarf abnehmen und im Raum positionieren könnt. Und zwar anders als bei den meisten Sound-Bar-Sets ganz ohne Kabelgewirr – Akku sei Dank.

So wird das Soundbar-Set im Nu zum 5.1.2-Soundsystem, das von ganzen 11 verbauten Lautsprechern angetrieben wird. Upfiring Speaker, also Lautsprecher in der Soundbar, die den Ton Richtung Decke feuern, sorgen mit der Dolby Atmos-Technologie dafür, dass ihr sogar beeindruckenden 3D-Sound bekommt – das Kino lässt grüßen.

Solltet ihr häufiger Probleme haben, die Dialoge in Filmen und Serien zu verstehen, dann hat JBL auch hierfür eine Lösung: Ein besonderer Algorithmus auf den Namen Pure Voice getauft, soll dafür sorgen, dass Dialoge klar und verständlich werden.

Besonders praktisch ist die automatische Raumeinmessung, die den Klang an die Gegebenheiten eures Zimmers anpasst. So holt ihr noch ein Quäntchen mehr Soundqualität aus dem JBL-Set. Auch HDMI Pass Through ist mit an Bord und lässt euch Konsolen oder Blu-ray-Player direkt an die Soundbar anschließen.

Wo noch Luft nach oben ist:

Leider unterstützt die JBL Bar 800 DTS:X, das Pendant zu Dolby Atmos, nicht. Das ist der teureren JBL Bar 1000 vorbehalten, die bei Soundqualität und Leistung nochmal eine Schippe drauflegt. Auch wird sie nicht die allerhöchsten audiophilen HiFi-Ansprüchen, dafür müsst ihr ein paar Preisklassen weiter oben ansetzen.

In jedem Fall bekommt ihr tollen Heimkino-Klang mit ordentlich Wumms und guter Sprachverständlichkeit und ein innovatives platzsparendes Set-Up.

