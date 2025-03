Diese Top-Soundbar von JBL ist anders als die anderen – und jetzt günstig wie noch nie!

Wer bestmöglichen TV-Klang in Soundbar-Form haben möchte, sollte sich die JBL Bar 1300 im aktuellen Tiefstpreis-Angebot näher anschauen.

Um integrierte TV-Lautsprecher einfach aufzuwerten, geht nichts über eine Soundbar. Die JBL Bar 1300 gehört hierbei zu den Spitzenmodellen am Markt und hebt sich unter anderem durch abnehmbare Rücklautsprecher ab. Jetzt könnt ihr sie euch bei Amazon um satte 33 Prozent reduziert schnappen * und damit so günstig wie noch nie laut Vergleichsseiten. Alternativ bietet auch Coolblue aktuell den günstigen Angebotspreis *, während andere Händler weiterhin deutlich teurer sind.

Das bietet die Soundbar JBL Bar 1300



Das 11.1.4-Lautsprechersystem mit 1.170 Watt Spitzenleistung unterstützt Dolby Atmos sowie DTS:X und verspricht 3D-Sound in Kinoqualität für Filme, Musik und Spiele. Die seitlichen Rear-Lautsprecher sind abnehmbar und im Akku-Betrieb frei positionierbar, wodurch hier keine zusätzlichen Kabel oder Stromanschlüsse nötig sind. Der ebenfalls mitgelieferte Subwoofer sorgt für kräftigen Bass.

Über eine Kalibrierungsfunktion soll die JBL Bar 1300 optimale Surround-Effekte für jede Einrichtung und Raumanordnung liefern. Mit der JBL One App lässt sich der Sound aber auch händisch per Equalizer und in unterschiedlichen Modi einstellen. Mit an Bord ist auch JBLs PureVoice-Technologie für optimierte Dialogqualität, damit auch bei dichten Klangbühnen jedes Wort zu hören ist.

Die Soundbar verfügt zudem über Integration von Drittanbieter-Diensten wie Apple AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM) oder Google Chromecast. Außerdem ist sie kompatibel mit Sprachassistenzgeräten auf Basis von Alexa, Google Assistant oder Siri. Anschlussseitig gibt es HDMI mit eARC nebst 4K-Pass-Through und HDR-Support sowie optischen Anschluss, Bluetooth und WLAN. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.

So gut ist die Soundbar JBL Bar 1300



In 49 Rezensionen mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen bei Amazon * gibt es fast nur Lob für die Soundbar, vor allem hinsichtlich Soundqualität, Bass und Ausstattung. Technische Probleme gibt es kaum und nur vereinzelt wird der hohe Preis moniert. Im Fachtest von Heise Online Anfang dieses Jahres gab es sogar 5 von 5 Sterne.

Dort heißt es, "JBL bietet mit der Bar 1300 eine nahezu perfekte Soundbar mit Subwoofer sowie zwei abnehmbaren Surround-Lautsprechern [...] dank automatischer Einmessung hat uns bislang keine andere Soundbar derart in 3D-Sound eingehüllt wie der JBL-Klangriegel". Zum Testzeitpunkt sei die JBL Bar 1300 daher der Testsieger. Gelobt werden die Ausstattung, ein klarer Klang mit kräftigem Bass, hervorragender Raumklang sowie die auch als Bluetooth-Boxen nutzbaren Satelliten mit Akku und eine gute App. Nachteilig sei nur, dass der Sub untenherum etwas schwächer sei.