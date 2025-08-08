Dieser 65-Zoll-OLED von Samsung war noch nie so günstig: Jetzt den ausgezeichneten 4K-TV zum Tiefstpreis schnappen!

Wenn ihr auf der Suche nach einem großen Fernseher mit brillanter Bildqualität zum vergleichsweise kleinen Preis seid, solltet ihr euch jetzt diesen 4K-OLED-TV von Samsung näher anschauen.

Der Samsung S85D erschien im letzten Jahr als OLED-Einstiegsmodell, das den Topmodellen kaum nachsteht, und ist jetzt im Abverkauf besonders günstig: Bei Amazon bekommt ihr den sehr gut bewerteten 4K-Fernseher mit 65 Zoll jetzt über 30 Prozent reduziert im Angebot *.

Günstiger gab es das Modell noch nicht und es gibt aktuell auch keinen günstigeren OLED-TV mit 65 Zoll. Zum Vergleich: Das in diesem Jahr veröffentlichte Nachfolgemodell S85F kostet noch weit über 1.000 Euro mehr *. Unterdessen bekommt ihr den Tiefstpreis für den S85D derzeit unter anderem auch bei MediaMarkt * und Saturn *.

Das bietet Samsungs OLED-TV S85D

4K/UHD-Auflösung mit hervorragenden Farben, Kontrasten und Schwarzwerten dank OLED-Panel

dank OLED-Panel 100 Hertz Bildwiederholfrequenz für flüssige Bilddarstellung

breite HDR-Untersützung mit HDR10+ und Co. , ausgenommen Dolby Vision

, ausgenommen Dolby Vision integrierte Stereo-Lautsprecher mit Support für diverse Codecs, darunter auch Dolby Atmos

viermal HDMI 2.1 und zahlreiche Smart-TV- und Gaming-Features

weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *

So gut ist der Samsung OLED S85D

Nicht nur in den Amazon-Rezensionen * kommt der Fernseher mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen ziemlich gut an: Im Fachtest bei Stiftung Warentest gab es im November 2024 das Gesamturteil "Gut" (1,8) und bei Hifi.de mit 9 von 10 Punkten sogar eine sehr gute Wertung.

Demnach überzeugt das Modell als OLED für relativ kleines Geld mit vielen Apps, gutem Klang und Ästhetik. Das Bild wird als neutral und kontrastreich beschrieben und soll nur für dunkle Details kleine Anpassungen benötigen. Hervorgehoben wurden auch smarte Features und HDMI 2.1 mit allen Gaming-Features an allen Anschlüssen sowie USB-Recording mit TV-Twin-Tunern. Abstriche gab es indes noch für etwas verschachtelte Menüs und das Fehlen eines Kopfhörer-Ausgangs.

Günstigere Alternative: Samsung-TV für die Hälfte

Wenn euch der OLED-TV noch zu teuer sein sollte, gibt es mit dem Samsung Crystal UHD U8079F derzeit auch ein LCD-Modell des Herstellers ebenfalls über 30 Prozent reduziert und dabei schon für unter 500 Euro im Angebot bei Amazon. Günstiger geht es kaum.

Dieser ist dem hiesigen Samsung OLED S85D zwar in Sachen Größe, Bildqualität und Ausstattung unterlegen, bietet dafür aber zum Tiefstpreis ebenfalls ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für geringere Qualitätsansprüche und kleinere Geldbeutel.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.