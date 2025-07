Der beste Samsung-OLED-Fernseher ist euch zu teuer? Dann ist dieser 55-Zoll-TV die perfekte Alternative - und jetzt so günstig wie nie

Amazon hat aktuell ein echtes Schnäppchen im Angebot: Der top aktuelle Samsung U8079F mit 55 Zoll ist nämlich aktuell so günstig wie noch nie und eine echte Alternative für alle, die einen preiswerten Fernseher suchen.

Ihr braucht dringend einen neuen Fernseher, wollt aber keine Unsummen ausgeben? Ihr sucht vielleicht nach einem Zweitgerät fürs Gästezimmer oder einen günstigen Ersatz für euer altes Modell?

Dann werdet ihr gerade bei Amazon fündig, denn der Online-Händler verkauft den Samsung U8079F in der 55-Zoll-Variante aktuell zum Tiefstpreis.

Samsung U8079F - Preis-Leistung auf Top-Niveau und so günstig wie nie

Samsung U8079F mit 55 Zoll Bilddiagonale, 4K und HDR10+ so günstig wie noch nie

Normalerweise kostet der Samsung U8079F mit einer Bilddiagonale von 55 Zoll rund 800 Euro (unverbindliche Preisempfehlung). Doch obwohl es sich bei dem Fernseher um ein topaktuelles Modell aus dem Jahr 2025 handelt, könnt ihr ihn jetzt bei Amazon schon deutlich günstiger kaufen.

Denn Amazon liefert euch das 4K-TV zum Schnäppchenpreis von gerade einmal 499 Euro * nach Hause. Das entspricht nicht nur einem Rabatt von 38 Prozent gegenüber der UVP, sondern ist auch mit Abstand der niedrigste Preis, zu dem der Fernseher bislang verfügbar war.

Doch trotz des günstigen Angebots muss sich der Samsung U8079F dank einer soliden Ausstattung nicht vor der teureren Konkurrenz verstecken:

4K-LED-Display mit 55 Zoll Bilddiagonale

60 Hz und Gaming-Hub für Cloud-Gaming (Xbox, Geforce Now)

HDR10+-Support

3x HDMI-Ports

Damit bietet dieses TV ein Gesamtpaket, das zwar im Einsteiger-Segment zu verorten, aber dessen Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu ähnlichen Modellen kaum zu schlagen ist.

Alles, was ein moderner Fernseher braucht: Das sagen die Tester zum Samsung U8079F

Klar, mit einem High-End-OLED-TV wie dem Samsung S95F kann der U8079F nicht mithalten. Das muss er aber auch gar nicht, denn er kostet nur einen Bruchteil davon, was ihr für einen der besten Fernseher des südkoreanischen Herstellers investieren müsst.

Deshalb punktet das LCD-Modell auch in Tests einschlägiger Technikmagazine wie Netzwelt. Tester Christoph de Leuw bescheinigt dem Samsung-Gerät eine "gute Bildqualität, ordentlichen Ton und ein stimmiges Bedienkonzept".

Falls ihr also derzeit nach einem günstigen 4K-Fernseher sucht, der in allen grundlegenden Bereichen maximalen Wert fürs Geld liefert, seid ihr mit dem Samsung U8079F garantiert an der richtigen Adresse.

