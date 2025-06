Dieser brandneue 4K-TV mischt seine Preisklasse auf: Spart jetzt über 200 Euro im Amazon-Angebot

TCL hat vor Kurzem einen brandneuen 4K-Fernseher mit bezahlbarer Top-Technik auf den Markt gebracht, den ihr jetzt im Amazon-Angebot besonders günstig bekommt.

Der TCL 55Q7C ist erst im April erschienen und schon jetzt 200 Euro günstiger: Bei Amazon bekommt ihr den gut bewerteten 4K-TV jetzt um 25 Prozent reduziert im Angebot *, obwohl er das gemessen an seiner Ausstattung gar nicht nötig hätte. Hier bekommt ihr nämlich richtig viel Fernseher für vergleichsweise wenig Geld und günstiger gab es das Modell bisher noch nicht. Übrigens sind auch noch weitere Bildschirmgrößen reduziert.

Das bietet der neue 4K-Fernseher TCL 55Q7C

Dank Mini-LED-Technik mit Quantenpunkt-Beschichtung und zahlreichen Dimming-Zonen liefert der TCL 55Q7C mit seinem HVA-Panel besonders satte Farben und Kontraste, die sich fast mit den marktführenden OLED-Fernsehern messen können. Auf 55 Zoll Bildschirmdiagonale mit 4K/-UHD-Auflösung gibt es außerdem bis zu 144 Hertz Bildwiederholfrequenz für ein flüssiges Bewegtbild und breiten HDR-Support, unter anderem mit Dolby Vision IQ und HDR10(+).

Auch die Audioausstattung mit 60-Watt-Sound vom Markenhersteller Bang & Olufsen nebst Unterstützung für Dolby Atmos, DTS Virtual:X und weiterer Formate kann sich sehen lassen. Dank Google TV als Betriebssystem gibt es obendrein viele Smart-TV-Funktionen mit Streaming und Apps, während Gaming-Fans unter anderem mit HDMI 2.1, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) und AMDs FreeSync Premium Pro bedacht werden. Weitere Ausstattungsdetails findet ihr auch bei Amazon *.





So gut ist der neue 4K-Fernseher TCL 55Q7C

Nicht nur in über 1.300 Rezensionen bei Amazon * mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen kommen TCLs aktuelle TV-Modellreihen gut an, auch im Fachtest bei Netzwelt gab es mit der Testnote 1,8 das Prädikat "Gut". Demnach setzt der TCL Q7C mit seinem hellen und kontraststarken Bildschirm neue Maßstäbe in seiner Preisklasse und eignet sich dank guter Entspiegelung auch für sehr helle Räume.

Farben soll der QLED-Fernseher sehr natürlich wiedergeben und auch die sehr hohe Bildschärfe soll selbst in schnellen Bewegungen erhalten bleiben. Hinzu kämen eine gute Tonqualität und eine gute Ausstattung mit allen wichtigen Anschlüssen sowie dank Android-Betriebssystem mit Google TV alle gefragten Streaming-Apps. Abzüge gab es nur für fehlendes USB-Recording und nur einen USB-Anschluss.

Alternative: 85 Zoll Riesen-TV von Samsung

Während der TCL gegenwärtig nur bis 75 Zoll Bildschirmdiagonale für rund 1.200 Euro oder in 98 Zoll für rund 2.700 Euro verfügbar ist, gibt es bei Amazon aktuell mit dem Samsung GU85DU7179 auch einen überaus großen Fernseher vergleichsweise günstig im Angebot.

Dieser liegt in Sachen Bildqualität und Ausstattung zwar hinter dem TCL-Modell, bietet dafür aber schon für unter 900 Euro eine ziemlich große Bildfläche. Wer auf Bildqualität und Ausstattung wert legt, sollte entsprechend zum TCL greifen, während Samsung hier die richtige Adresse ist, wenn es um Größe zum günstigen Preis geht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.