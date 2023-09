Dieser Top-Beamer kostet bei Amazon unter 200 Euro, bietet aber kinoreifes 300-Zoll-Bild – und er ist (fast) so gut ausgestattet wie die viel teurere Konkurrenz

Beamer bringen Kino-Stimmung nach Hause wie kaum ein Fernseher es vermag. Bei Amazon bekommt ihr jetzt einen Full HD-Beamer mit sehr hellem Bild fast schon unverschämt günstig. Dieser eignet sich perfekt für Streaming, Gaming und Co.

Große TVs jenseits der 77 Zoll sind größtenteils unbezahlbar und nehmen viel Platz weg. Für die besondere Heimkino-Stimmung sind Beamer daher fast alternativlos. Amazon hat da ein richtiges Schnäppchen im Angebot: Der Wimius P64 Beamer kostet gerade nur 228,88 Euro – ein starker Preis für einen Full HD-Beamer mit einem bis zu 300 Zoll großen Bild. Durch einen zusätzlichen Coupon spart ihr nochmal 30 Euro und kommt so auf einen Preis von nur 198,88 Euro.

Full HD-Beamer zum Knallerpreis Deal Zum Deal

Den 30 Euro-Gutschein könnt ihr direkt auf der Produktseite aktivieren. Doch ihr müsst schnell sein, das Angebot gilt nur bis zum 1. Oktober.

Der Wimius P64 Beamer definiert Preis-Leistung neu

Der große Vorteil des Wimius-Beamers im Gegensatz zu seiner Konkurrenz aus dem unteren Preissegment ist seine Helligkeit, die mit 15.000 Lumen oder 600 ANSI-Lumen deutlich höher ist. Einsteiger-Beamer kommen meist nur auf die Hälfte und sind deswegen nur in völlig dunklen Umgebungen zu gebrauchen. Den P64 könnt ihr draußen also auch nutzen, wenn die Sonne noch nicht ganz untergegangen ist oder ihr nebenher das Licht brennen habt. Die Bildgröße des Beamers beträgt zwischen 50 und 300 Zoll bei einem optimalen Projektionsabstand von 3 m.

Auch die Usability wird hier großgeschrieben. Mit an Bord sind ein Autofokus und eine Trapezkorrektur. Letztere lässt euch die 4 Eckpunkte an die Größe der Leinwand anpassen. Filme und Serien streamt ihr bequem per WiFi von euren Smartphones und Tablets auf die Leinwand. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr per iPhone oder Android unterwegs seid, der Wimius P64 unterstützt beide Systeme.

Praktischerweise verfügt der Wimius-Beamer auch über integrierte Lautsprecher. Natürlich solltet ihr keine Wunder erwarten, aber für den Anfang sollen sie laut den Amazon-Rezensionen relativ brauchbar sein. Wir empfehlen euch aber, eine Soundbar über Bluetooth anzuschließen. Wie der Zufall es so will, hat Amazon gerade auch die ideale Soundbar als Ergänzung im Angebot:

Ultra kompakte Bose-Soundbar zum Tiefpreis bei Amazon

Die kleinste Soundbar im Bose-Portfolio, die Bose Solo Soundbar Series II, ist gerade mal 55 cm breit und damit super platzsparend. Gleichzeit bekommt ihr aber wie von Bose gewohnt guten Sound, der ein großes Upgrade zu den eingebauten Lautsprechern des Beamers darstellen. Ihr verbindet sie außerdem ganz leicht per Bluetooth mit dem Beamer oder anderen Geräten.

Bose Soundbar zum Tiefpreis bei Amazon Deal Zum Deal

Die große Stärke der kleinen Bose-Soundbar ist die gute Dialogverständlichkeit. Obwohl sie keinen dedizierten Center-Channel hat, glänzt sie vor allem in dieser Disziplin. Allerdings solltet ihr auch bedenken, dass der kleine Klangriegel euch beim nächsten Actionfeuerwerk nicht mit ihrer Power in euren Sessel drücken wird. Dazu ist die ultra-kompakte Bauweise dann doch nicht ganz geeignet.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.