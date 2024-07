Dieses kooperative Brettspiel hat den "Spiele-Oscar" 2024 erhalten! Hier bekommt ihr e-Mission zum Bestpreis

Die Auszeichnung zum Spiel des Jahres ist die wichtigste Preisverleihung unter den Brettspielen und wird in drei Kategorien vergeben. Den Preisträger e-Mission gibt es jetzt richtig günstig bei Amazon.

Am 21. Juli fand die Preisverleihung zum Spiel des Jahres statt und wurde an das zwei Personen Spiel Sky Team * vergeben. In der Kategorie Kennerspiel des Jahres erhielt das kooperative Brettspiel e-Mission * den Preis. Hier werden aktuelle Probleme des Weltgeschehens gemeinsam gelöst. Bei Amazon bekommt ihr e-Mission aktuell zum Bestpreis und erhaltet 26 Prozent Rabatt.

Die Welt retten mit dem Kennerspiel des Jahres e-Mission

In e-Mission geht es um den Klimawandel und wie man diesen verhindern kann. Ein belastendes Thema, was hier aber in einem spannenden und lehrreichen Konzept aufgearbeitet wird, ohne dabei den Zeigefinger zu erheben. Der Wiederspielwert, der im Schnitt 120 Minuten langen Partien, ist hoch und fordert eure Zusammenarbeit.

In dem kartenbasierten Brettspiel vertritt jeder eine Weltmacht mit ihren typischen Mengen an Emissionen, fossilen und grünen Energieträgern. Gewinnen könnt ihr nur gemeinsam, wenn ihr es schafft, den Kohlenstoffdioxidgehalt auf der Welt zu binden. Das ist gar nicht so einfach, denn es gibt viele Baustellen zu bewältigen. Je weiter das Thermometer steigt, desto extremer wird das Wetter, was neue Krisen bedeuten kann.

e-Mission ist brillant ausgetüftelt, spannend und lehrreich

e-Mission * fordert nicht nur eure Strategie richtig heraus, sondern bildet seine ein bis vier Mitspieler:innen ganz nebenbei weiter, denn die Forschungsideen auf den Karten basieren auf realen Forschungen und Projekten. Dies war ein Grund für die Entscheidung der Jury , e-Mission den wichtigsten Preis zu überreichen. In der Begründung heißt es außerdem:

„e-Mission“ ist brillant ausgetüftelt, spannend und lehrreich – und zeigt den Wert der Zusammenarbeit auf: Wenn alle am selben Strang ziehen, können wir diese globale Krise noch bewältigen. Dem Autorenduo gelingt es außerdem, das hochbrisante, aktuelle Thema der Klimakrise so zu verpacken, dass es ohne erhobenen Zeigefinger daherkommt.

Weitere strategische Brettspiele auf der Nominierungsliste

Die Autoren von e-Mission * sind Mateo Menapace und Matt Leacock. Letzterer hat schon bei zahlreichen erfolgreichen kooperativen Brettspielen mitgearbeitet, unter anderem auch bei Zug um Zug Legacy – Legenden des Westens *, welches ebenfalls auf der Nominierungsliste für das Kennerspiel des Jahres 2024 stand. Knapp am Preis vorbei geschrappt ist auch Die Gilde der fahrenden Händler *, bei dem ihr unerschlossene Gebiete erkunden und neue Siedlungen gründen müsst.

Mit der Auswahl an preisgekrönten und nominierten Spielen, werden Strategie-Fans auf ihre Kosten kommen und vor allem gemeinsam zum Ziel.

