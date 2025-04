Dieses Paar gewinnt Couple Challenge – obwohl es eigentlich schon in Folge 1 raus war

#CoupleChallenge hat ein Siegerpaar gefunden. Wer das Preisgeld in Höhe von 67.000 Euro gewonnen hat, könnt ihr hier nachlesen.

#CoupleChallenge ging nach einigen Jahren Pause mit Staffel 4 an den Start. In dem Format treten Teams, die aus Liebes- oder Freundschaftspaaren bestehen, in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Dabei geht es um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Der Haken: Die Promis müssen den Jackpot verteidigen. Das Nichterfüllen von Aufgaben oder Fehler bei Spielen verringern die Gewinnsumme. Bei den Nominierungen wählen sich die Duos gegenseitig raus. Dabei müssen sich zwei Couples in einer Exit-Challenge um ihren Verbleib in der Show kämpfen.

Das Siegerpaar von Staffel 4 steht bereits fest. Welches Team, das Preisgeld gewonnen hat, erfahrt ihr hier.

#CoupleChallenge: Diese drei Teams kämpfen im Halbfinale

Während die letzten Folgen von #CoupleChallenge heute Abend erst um 20:15 Uhr im Free-TV auf RTL Zwei ausgestrahlt werden, gibt es das Finale bereits auf RTL+ zu sehen.

In der vergangenen Folge mussten die verbleibenden Couples selbst entscheiden, welche zwei Teams von ihnen in die Exit-Challenge gehen. Sandra und Tobi und Menderes und Rainer entschieden sich dazu, gegeneinander anzutreten. Damit standen Dilara und Roaya und Paulina und Tommy automatisch im Halbfinale. In einem spannenden Spiel konnten sich Sandra und Tobi durchsetzen und landeten unter den letzten drei Paaren.

Jetzt hieß es volle Fahrt voraus ins Finale: Die letzten drei Couples mussten aus den unterschiedlichsten Materialien ein Floß bauen, welches beide Parteien in einem Parkour über den Fluss trägt. Dabei mussten sie an verschiedenen Stationen Nummern einsammeln, um mit diesen zurück an Land eine Truhe zu öffnen. Im Halbfinale konnten sich Paulina und Tommy und Dilara und Roaya durchsetzen. Die beiden Paarungen stehen im großen Finale.

Großes Finale: Dieses Paar gewinnt das Preisgeld

Das Liebespaar aus Nizza und die Freundinnen aus Berlin mussten sich im Finale insgesamt drei Challenges stellen. Sie mussten sich zuerst an einem Seil im Kanu sitzend über den Fluss ziehen. Dabei mussten sie immer wieder Knoten aus dem Seil öffnen. Paulina und Tommy hatten deutlich die Nase vorn und gingen zur nächsten Station. Das Paar musste sich auf einem Brett sitzend an Seilen hochziehen, um an einen Inbusschlüssel für die nächste Aufgabe zu kommen. Danach war handwerkliches Geschick gefragt. Das Paar musste mithilfe des Schlüssels einen Holzhocker aufbauen. Mittlerweile sind auch Dilara und Roaya bei der letzten Aufgabe angelangt.

Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das am Ende Paulina und Tommy für sich entscheiden konnten. Die rund 67.000 Euro gehen also nach Frankreich. Ein überraschender Sieg, denn immerhin waren Paulina und Tommy eigentlich schon ausgeschieden. In der ersten Folge verloren sie die Exit-Challenge und rückten wieder nach, als Iris Klein und ihr Freund Stefan aus gesundheitlichen Gründen gehen mussten.