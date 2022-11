Dieses Star Wars-Lichtschwert für echte Duelle gibt’s mit Black Friday-Rabatt zum halben Preis bei Amazon

Beim Black Friday 2022 gibt es auf Amazon gleich mehrere Lichtschwerter deutlich günstiger. Ein Modell ist sogar um die Hälfte reduziert. Ihr könnt zwischen stabilen Duell-Schwertern und detaillierten Deko-Nachbildungen wählen.

Black Friday und Cyber Week 2022 locken bei Amazon mit diversen Sonderangeboten und satten Rabatten auf Fernseher, Soundbars und mehr. Auch Star-Wars-Lichtschwerter gibt es günstiger, darunter sowohl Modelle für echte Kämpfe als auch lizenzierte Dekoobjekte von Hasbro.

Lichtschwert für echte Duelle fast 50 Prozent günstiger Deal Zum Deal

Besonders günstig bekommt ihr derzeit ein Lichtschwert von ETE ETMATE, das sich für echte Duelle eignet und das im Preis zum Black Friday deutlich reduziert erhältlich ist. Wir verraten euch, was ihr für euer Geld bekommt und welche Alternativdeals aktuell einen Blick wert sind. Weitere Informationen zu den besten Angeboten beim Black Friday lest ihr wie gewohnt auf unserer Deals-Seite.



Star-Wars-Lichtschwert für echte Duelle: Was bietet euch das Black-Friday-Angebot?

Amazon bietet das FX-Duell-Lichtschwert von ETE ETMATE * derzeit zum Preis von 56 Euro an. Das entspricht einem Rabatt von 49 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Angebot. Zusätzlich könnt ihr weitere acht Prozent sparen, wenn ihr auf der Amazon-Webseite den zugehörigen Coupon anwendet (direkt unter der Preisanzeige einen Haken in dem kleinen Kästchen setzen) – ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis.

© ETE ETMATE ETE ETMATE FX Duell-Lichtschwert

Denn der Griff des Lichtschwerts besteht aus oxidiertem Aluminium und die Klinge aus schlagfestem Kunststoff. Ihr könnt dieses Modell also für echte Duelle nutzen, ohne Schäden an dem Lichtschwert befürchten zu müssen.



Das Lichtschwert besitzt darüber hinaus folgende Features:

12 veränderbare RGB-Farben und 7 Soundeffekte (Lautstärke anpassbar)

Material: Griff aus Metall (Aluminium), Klinge aus schlagfestem Kunststoff



Kunststoff Größe: Griff 27 cm, Klinge 81 cm



Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit mehr als drei Stunden Akkulaufzeit (aufladbar via USB-Port)

Lest hier unsere Kaufberatung zu Lichtschwertern

Alternativen: Duell-Lichtschwert und lizenzierte Leia Organa-Replik jetzt bis zu 31 Prozent günstiger



Sollte dieses Lichtschwert optisch nicht ganz euren Wünschen entsprechen, können wir euch alternativ den Smooth Swing FX Lichtsaber von Atexbser ans Herz legen, der zum Black Friday bei Amazon ebenfalls stark reduziert ist:

Sucht ihr stattdessen eher ein Lichtschwert, das mit Originallizenz daherkommt und sich primär als Dekoobjekt eignet, dann solltet ihr euch das Lichtschwert von Leia Organa aus der Hasbro Black Series nicht entgehen lassen. Auf den sonst üppigen Preis wirkt sich der Rabatt besonders stark aus:



Übrigens: Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 25. November 2022, also wie gewohnt den vierten Freitag im elften Monat. Die Cyber Week beginnt dementsprechend am 21. November 2022 und endet mit dem Cyber Monday am 28. November 2022. Die hier gelisteten Angebote gelten aber ab sofort und bereits ab dem 18. November 2022. Was ihr bei den Rabattaktionen beachten solltet, erklären wir euch in unseren Tipps und Tricks zum Black Friday.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.