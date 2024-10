Donnie Wahlberg wollte Blue Bloods von Anfang an genau aus dem Grund machen, weshalb Fans es heute so lieben

Die Krimiserie Blue Bloods hat im Laufe der Jahre eine Besonderheit entwickelt, die bei Fans sehr gut ankommt. Genau deshalb war schon vor Beginn des Drehs auch Donnie Wahlberg davon überzeugt.

In Blue Bloods - Crime Scene New York tauscht sich die Familie Reagan seit 2010 regelmäßig bei intensiven Dinner-Szenen aus, was oft zu leidenschaftlichen Diskussionen führt. Diese gemeinsamen Abendessen begleiten die Reagans nun seit 14 Staffeln und machen für viele Fans das Herz der Serie aus.

Donnie Wahlberg liebte die Dinner-Szenen in Blue Bloods schon vor allen anderen

Wie Donnie Wahlberg in einem Interview mit Entertainment Tonight mitteilte, waren es genau diese berühmten Dinner-Szenen, die ihn damals von der Serie Blue Bloods überzeugten:

Das Wichtigste, was die Leute sagen, ist, dass sie die Szene mit dem Familienessen lieben, und das ist großartig für mich, denn als ich das Drehbuch zum ersten Mal las, war das der Grund, warum ich die Serie machen wollte.

Im Lauf der insgesamt 14 Staffeln sollten die Begegnungen der Familie Reagan beim Abendessen zu einem wichtigen und beliebten Markenzeichen der Krimiserie werden und sind heute nicht mehr wegzudenken.

Donnie Wahlberg selbst hatte den enormen Erfolg von Blue Bloods nicht vorhergesehen: Während er kurz vor Beginn der Dreharbeiten für Staffel 1 an einem Freitag noch zweifelte, ob die Serie je gedreht würde, musste er zwei Tage später am Sonntag bereits in ein Flugzeug nach New York steigen.

Schauspielkollege Tom Selleck erzählte außerdem, dass er, Donnie Wahlberg, Will Estes und Bridget Moynahan nach New York zogen, um die Serie zu drehen.

Nach diesem eher turbulenten Einstieg wurde Blue Bloods zu einer der langlebigsten Krimiserien überhaupt im US-amerikanischen Fernsehen und erlangte auch internationale Bekanntheit. Mit der 14. Staffel geht sie derzeit zu Ende.

