Düsterer Trailer zum nächsten The Batman-Kapitel: Noch dieses Jahr geht die DC-Geschichte mit Gothams ekligstem Monster weiter

Bis Robert Pattinson als Batman auf der großen Leinwand zurückkehrt, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Dafür gibt es jetzt den ersten Trailer zur Spin-off-Serie über den Penguin.

Mit The Batman haben DC und Warner Bros. vor zwei Jahren einen großen Hit im Kino gelandet. Über 770 Millionen US-Dollar konnte die düstere Comicverfilmung mit Robert Pattinson in der Hauptrolle weltweit an den Kinokassen einspielen. Kein Wunder, dass die Fortsetzung schnell beschlossene Sache war. Doch nicht nur das.

Neben The Batman: Part II gingen diverse Serien-Projekte für den Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) in Entwicklung. Das erste hat bereits konkrete Form angenommen und fokussiert sich auf einen altbekannten Bösewicht: Colin Farrell kehrt als The Penguin in seiner eigenen Serie in die Straßen von Gotham City zurück.

Vor The Batman 2 gibt es den Teaser-Trailer zur The Penguin-Serie mit Colin Farrell

The Penguin - S01 Teaser Teaser (English) HD

Nachdem wir mit Batman gegen das Böse gekämpft haben, finden wir uns nun mitten im Sumpf des Verbrechens wieder. Colin Farrells Penguin entpuppte sich bereits in dem Kinofilm als skrupelloses Monster, das genau weiß, wie Gothams Unterwelt tickt. Jetzt will Oswald "Oz" Cobblepot seinen Machtarm in Gotham ausweiten.

Die Handlung der Serie setzt eine Woche nach den Ereignissen von The Batman ein und erzählt vom Aufstieg des ikonischen DC-Schurken. Geschaffen wurde die Serie von Lauren LeFranc (Impulse), während Craig Zobel (Mare of Easttown) als Regisseur der ersten drei Episoden gewonnen werden konnte.

The Batman-Fortsetzung: Wann startet The Penguin?

Ein konkretes Startdatum für The Penguin steht noch nicht fest. Der Teaser-Trailer grenzt zumindest den Zeitraum ein. Im Herbst 2024 geht die Spin-off-Serie zu The Batman an den Start. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Episoden und wird voraussichtlich im Wochentakt bei Max veröffentlicht. Wann und die Serie in Deutschland läuft, ist aktuell noch nicht klar. The Batman: Part II startet derweil am 1. Oktober 2026 im Kino.