Dune-Star Timothée Chalamet will sich mit diesem Film den Oscar schnappen: Erster Trailer für Marty Supreme zeigt Verwandlung

Timothée Chalamet geht in die Hölle und zurück im neuen Sportdrama Marty Supreme. Jetzt ist der erste Trailer erschienen, der neben dem Dune-Star auch Gwyneth Paltrow und eine wilde Besetzung zeigt.

Wenn Dune-Star Timothée Chalamet mit neuer Frisur oder Gesichtsbehaarung durch die Straßen zieht, gerät das Netz in Aufruhr. Das war schon bei seinem Flohmarktverkäufer-Look aus Like a Complete Unknown so und wiederholte sich vergangenen Herbst, als er mit adretter Frise und Schnurrbart auf Paparazzi-Fotos erschien.

Der Grund war der Dreh des Sportlerdramas Marty Supreme mit Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow in einer weiteren Rolle. Heute wurde der erste Trailer für den Film veröffentlicht, der dem Star der Dune-Reihe einen Academy Award einheimsen könnte. Es geht um Tischtennis und noch viel mehr, wie ihr in dem Video selbst sehen könnt.

Schaut euch hier den ersten Trailer für Marty Supreme an:

Marty Supreme - Trailer (English) HD

Marty Supreme mit Timothée Chalamet wurde von einer wahren Geschichte inspiriert

Inspiriert wurde die Geschichte vom realen Tischtennismeister Marty Reisman, der im Laufe seiner Karriere zahlreiche Titel gewann und Altersrekorde aufstellte. Es handelt sich jedoch nicht um ein konventionelles Biopic, sondern eine stark fiktionalisierte Version der Geschichte. Chalamet spielt Marty Mauser, der große Träume vom Tischtennisruhm hegt, die allerdings niemand ernst nimmt.

Dazu passt auch das mit gigantischen Lettern designte Poster des Films:

Hinter Marty Supreme steckt nicht nur die Produktionsschmiede A24, sondern auch Joshua Safdie, eine Hälfte der Safdie-Brüder (Good Time, Der schwarze Diamant). Safdie schrieb das Drehbuch mit Ronald Bronstein und führte zum ersten Mal seit The Pleasure of Being Robbed wieder ohne seinen Bruder Benny Regie.

Vor der Kamera (von Meister Darius Khondji) versammelte er einen für A24-Filme gewohnt eklektischen Cast. Neben Chalamet und Paltrow sind unter anderem Rapper Tyler, the Creator, Regisseur Abel Ferrara, Komikerin Sandra Bernhard, Magier Penn Jillette (eine Hälfte von Penn & Teller) sowie Die Nanny-Star Fran Drescher dabei, die Chalamets Filmmutter spielt.

Wie Khondji der Variety im April verriet, tauchen einige reale Tischtennisspieler im Film auf. Um mithalten zu können, trainierte Chalamet demnach monatelang. Wobei der Kameramann von Sieben und Der schwarze Diamant anmerkt:

Der Film handelt von allem, nur nicht von Tischtennis.

Auch interessant:

Timothée Chalamet wartet weiter auf seinen ersten Oscar

Marty Supreme startet am 26. Februar 2026 in den deutschen Kinos. In den USA läuft der Film hingegen um Weihnachten an, um ihn in Position für die Oscar-Saison zu bringen.

Chalamet wurde bereits zweimal für den Academy Award nominiert, nämlich für Call Me By Your Name und zuletzt den Bob Dylan-Film Like A Complete Unknown. Ob er sich für Marty Supreme Chancen ausrechnen kann, erfahren wir am 22. Januar, wenn die Nominierungen für die 98. Oscar-Verleihung bekanntgegeben werden.