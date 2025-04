Der vielleicht wichtigste Film in Dwayne Johnsons Karriere: Erster Trailer zeigt ihn als gebrochene Kampfmaschine

Schon bald ist Dwayne Johnson in seiner wohl düstersten Rolle im Kino zu sehen. Jetzt ist der erste Trailer zu The Smashing Machine mit The Rock als gebrochenem MMA-Kämpfer erschienen.

Wer Dwayne Johnson vor allem aus unterhaltsamen Blockbustern der letzten Jahre kennt, wird vom ersten Trailer zu The Smashing Machine überrascht. Der Film ist ein düsteres Drama, in dem The Rock offensichtlich eine neue Phase in seiner Schauspielkarriere einläuten will. In dem Film von Der schwarze Diamant-Co-Regisseur Benny Safdie spielt er eine reale Persönlichkeit als gebrochene Kampfmaschine.

Schaut hier den ersten Trailer zu The Smashing Machine mit Dwayne Johnson:

The Smashing Machine - Trailer (English) HD

The Smashing Machine mit Dwayne Johnson basiert auf echtem MMA-Vorbild

Im Film verkörpert der Star mit dem Mixed-Martial-Arts-Talent Mark Kerr die geichnamige reale Person. Kerr gewann als Ringer und Kampfsportler mehrere Meisterschaften und bekam durch seine brutale Art und die wuchtige Erscheinung den Spitznamen The Smashing Machine. Der Film von Benny Safdie wird vor allem dessen jahrelange Abhängigkeit von Schmerzmitteln beleuchten, die neben seinem Kampf gegen Depressionen und das Aus seiner Ehe in einer HBO-Doku 2002 geschildert wurde.

Vor einigen Monaten sprach Johnson im GQ-Interview darüber, dass sein Part in The Smashing Machine die herausforderndste Rolle seiner Karriere war:

Ich wurde noch nie so herausgefordert, wie mir der Film die Gelegenheit geboten hat, mich herauszufordern. [...] Ich habe das Gefühl, mich entwickelt zu haben und gewachsen zu sein. [Die neue Entwicklung in meiner Karriere] erlaubt es mir, mich in etwas Tieferem, Reichhaltigerem festzubeißen.

Es ist klar, dass der Film von Benny Safdie einen entscheidenden, neuen Punkt in Johnsons Karriere markiert. Ob der Star sogar Oscar-Chancen hat, wird sich zeigen. Die werden auf jeden Fall in Zukunft weiter steigen, wenn The Rock im neuen Martin Scorsese-Projekt neben Leonardo DiCaprio mitspielt.

Wann startet The Smashing Machine im Kino?

In den USA soll der Film ab dem 3. Oktober 2025 im Kino laufen. Ein deutscher Starttermin ist bis jetzt noch nicht bekannt. Neben Johnson ist in The Smashing Machine unter anderem Emily Blunt als damalige Ehefrau Dawn Staples zu sehen.