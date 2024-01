EA Sports FC24 gibt es für die Hälfte bei Amazon – spiele mit über 19.000 lizenzierter Profis auf der Nintendo Switch

Auf Amazon gibt es zurzeit EA Sports FC24 im Angebot. Das beliebte Spiel für die Nintendo Switch ist um 50 Prozent reduziert und bietet jede Menge Highlights für Fußballfans.

Die jahrelange Kooperation zwischen FIFA und Electronic Arts hat zunächst ein Ende gefunden und so wurde FIFA aus dem Namen des beliebtesten Fußball-Simulators gestrichen. Trotzdem bleibt das Spielerlebnis und die umfangreichen Lizenzen erhalten. Das im September 2023 erschienene EA Sports FC24 gibt es auf Amazon gerade zum Spitzenpreis und das nicht nur für die Switch.



Gleich für alle Konsolen und den PC fallen die Preise um die Hälfte. Wer den neusten Fußball-Simulator noch nicht zu Hause hat, sollte sich das Angebot nicht entgehen lassen. Bei Amazon gibt es EA Sports FC24 stark reduziert und das nicht nur für die Switch *, sondern auch für die PS5 *, Xbox * und den PC *.

EA Sports FC24 bietet noch mehr Spieler:innen

Fußballfans können sich auf über 19.000 vollständig lizenzierter Profi-Fußballer:innen freuen, die sie in 100 Stadien über den Platz jagen können, denn es sind nicht nur die Herren der Schöpfung vertreten. Es erwarten euch über 700 Teams in mehr als 30 Ligen, so viel gab es noch nie beim beliebtesten Fußball-Spiel. Mit dem Ultimate Team Evolutions könnt ihr eure Wunschelf aufbauen, Vereinslegenden entwickeln und eure Profis verbessern.

Amazon Auch Profifußballerinnen sind vertreten.

Das ist neu bei EA Sports FC24

Im beliebten Ultimate Team-Modus stehen erstmals weibliche Profis zur Verfügung. Hier könnt ihr eure Spielerkarten durch erfüllte Missionsziele zu Evolution-Karten aufwerten. Ansonsten gibt es wieder viele verschiedene Spiel-Modi für reichlich Abwechslung wie die normalen Anstoßpartien, Turniere, Straßenfußball oder der kompetitive Online-Modus in der virtuellen Bundesliga.

Auffallend ist, dass die Liebe zum Detail gerade bei den Top-Profis bis in die Haarspitzen umgesetzt wurde. Auf der anderen Seite heißt das: Die weniger bekannten Spieler:innen wurden auch grafisch nicht so sehr bedacht. Eine weitere Erneuerung ist, dass man die Fouls jetzt aus der Ego-Perspektive des Schiedsrichters sehen kann und die Nahaufnahmen des Publikums verleihen noch mehr Dramatik und Atmosphäre.

Bei dem Schussassistenten lässt sich "Präzision" einstellen, was noch genauere Zugspiele erlaubt. Dadurch funkt auch die KI nicht mehr so sehr zwischen die Schusswechsel. Auch wenn es keine Riesenerneuerung im aktuellen Sports FC24 gibt, so werden die kleinen Veränderungen die Fußballfans trotzdem freuen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.