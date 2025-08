Ein Tag mit Til Schweiger: So schlimm sind seine Filme wirklich

Moviepilot-Video-Redakteur Hardy widmet sich einen Tag lang ausschließlich Til Schweiger-Filmen und das Ergebnis ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Bei Moviepilot gibt es nicht nur Artikel, sondern natürlich auch den YouTube-Kanal, auf dem Video-Redakteur Hardy in seinem neuesten Video ein filmisches Selbstexperiment wagt: Er schaut einen ganzen Tag lang nur Til Schweiger-Filme. Dabei lässt er das Glücksrad entscheiden, welcher Film als Nächstes läuft. Die Reise führt Hardy durch eine Auswahl an Schweiger-Werken, die er in seinem Video genauer beleuchtet.

Schau dir hier Hardys Video zu Til Schweiger an

Wie viele Til Schweiger-Filme an einem Tag erträgt der Mensch?

Hardy startet sein Film-Experiment mit dem Komödien-Drama Kokowääh aus dem Jahr 2011. In dem Film muss sich ein Drehbuchautor, gespielt von Til Schweiger, plötzlich um seine ihm unbekannte Tochter kümmern. Dabei stellt Hardy überrascht fest, dass die Chemie zwischen Schweiger und seiner leiblichen Tochter Luna, die im Film die Rolle des Kindes übernimmt, gut funktioniert und Momente von Authentizität schafft. Was aber nicht heißt, dass es keine Kritikpunkte gibt.

Anschließend folgt der Film Lieber Kurt, der 2022 Premiere feierte. Hardy findet, dass der Film harmloser, aber auch schlechter als Kokowääh ist. Er zeigt eine Familie, deren Glück durch den tragischen Tod des Sohnes Kurt zerstört wird. Obwohl das Drama Potenzial hat, die Themen Trauer und Verlust ernsthaft zu behandeln, wirken viele Regieentscheidungen, wie unnötige Gags und die Verwendung von Cartoon-Sounds, auf Hardy deplatziert. Er stellt in seinem Video fest, dass vor allem die unnötig langen Szenen und die unklare Darstellung von wichtigen Momenten den Film schwächen. Eine Todesszene im Film muss man aber gesehen haben, weil sie so bizarr ist.

Der dritte Schweiger-Film wird für Hardy zur Qual

Das Experiment endet mit dem 2016er-Film Vier gegen die Bank mit Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael "Bully" Herbig und Jan Josef Liefers. Obwohl der Film nicht von Til Schweiger, sondern von Wolfgang Petersen (Das Boot) inszeniert wurde, ist er für Hardy der enttäuschendste Schweiger-Film des Tages. Die Komödie über vier Männer, die eine Bank ausrauben wollen, ist in den Augen des Moviepilot-Redakteurs unglaublich langweilig und humorlos. Er kritisiert das schlechte Timing der Gags und die nicht überzeugende Inszenierung.

Obwohl die Qualität der Til Schweiger-Filme variiert, empfiehlt Hardy abschließend für alle, die sich ein eigenes Bild machen wollen, diese bei den entsprechenden Streaming-Anbietern anzuschauen. Kokowääh streamt bei WOW und RTL+, Lieber Kurt gehört zum Katalog von Prime Video und Vier gegen die Bank gibt es bei verschiedenen Anbietern in der Kauf- und Leihversion.