Eine der abgründigsten Abenteuergeschichten wird als Serie neu aufgelegt – sogar eine Hollywood-Legende ist an Bord

Der literarische Klassiker Der Herr der Fliegen soll neu als Abenteuerserie adaptiert werden. William Goldings Roman inspirierte bereits das Format Yellowjackets.

Der Herr der Fliegen von Autor William Goldings ist ein echter Klassiker der allegorischen Abenteuerliteratur. Seit der Veröffentlichung im Jahr 1954 hat es aber nur eine kurze Liste an Verfilmungen gegeben. Nun soll eine vierteilige Lord of the Flies-Serie dazukommen.

Während noch nicht viel über das britische TV-Projekt der BBC bekannt ist, muss man sich um den Soundtrack schon mal keine Sorgen machen. Der soll nämlich von niemand geringerem als Hollywood-Komponist Hans Zimmer beigesteuert werden.

Der Herr der Fliegen als Serie: Viel mehr als nur ein Insel-Abenteuer

In Der Herr der Fliegen * strandet eine Gruppe vorpubertärer Jungen auf einer einsamen Insel, wo sie auf ihren bisherigen Erfahrungen in der Zivilisation eine neue Gesellschaft aufbauen. Dabei droht jedoch schon bald das Recht der Stärkeren zu gelten, während die Unschuld und die Menschlichkeit der Kinder immer mehr den Bach heruntergehen.

Laut Empire produziert die BBC die vierteilige Serie in Zusammenarbeit mit dem australischen Streamer Stan und hat bereits in Malaysia die Dreharbeiten eingeleitet. Jack Thorne (His Dark Materials) ist der Chefautor, dessen Drehbuch von Marc Munden (Utopia) inszeniert wird.

Der junge Cast besteht aus David McKenna als Piggy, Winston Sawyers als Ralph, Lox Pratt als Jack, Isaac Talbut als Simonl, Thomas Connor als Roger, Noah und Cassius Flemyng als Zwillinge Sam und Eric, Cornelius Brandreth als Maurice und Tom Page-Turner als Bill.



Frühere Adaptionen des abgründigen Abenteuers

Verfilmt wurde der Herr der Fliegen wenige Male, wenngleich noch viel mehr Stoffe von dem Literaturklassiker beeinflusst wurden. Die bisherigen Adaptionen sind:

Herr der Fliegen (1963), Schwarz-Weiß-Film von Peter Brook

Alkitrang dugo (1975), philippinischer Film von Lupita A. Concio

Herr der Fliegen (1990), Film von Harry Hook

Ladyworld (2018), Interpretation mit jungen Frauen von Amanda Kramer

Eine erste potentielle Verfilmung mit Mädchen wurde 2017 von Warner Bros. aufgegeben, das Konzept inspirierte allerdings die Survival-Serie Yellowjackets. Am bekanntesten könnte aber die Hommage der Simpsons-Episode Der blöde Uno-Club aus Staffel 9 der Animationsserie sein.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.