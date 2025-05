Eine der besten neuen Serien wurde gerade offiziell verlängert: Jeder Filmfan muss sie sehen

Fans müssen nicht um einen der besten Serienneustarts des Jahres bangen, denn jetzt gibt es schon die gute Nachricht: The Studio geht definitiv in Staffel 2 weiter.

In vielen Listen über die bisher besten Serien des Jahres dürfte The Studio einen der vorderen Plätze belegen. Ende März feierte die nervenaufreibende Comedy-Serie über ein fiktives Hollywood-Studio ihre Premiere bei Apple TV+ und erntet extrem euphorische Kritiken. In zwei Wochen wird das Finale der 1. Staffel veröffentlicht.

Mittlerweile fragen sich Fans, ob die ereignisreiche wie chaotische Geschichte rund um die Continental Studios weitergeht. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Apple TV+ nun der 2. Staffel offiziell grünes Licht gegeben. The Studio erhält ein Sequel – darüber dürfte sich vor allem der von Seth Rogen gespielte Matt Remick freuen.

Grünes Licht: The Studio Staffel 2 kommt offiziell

Matt Remick ist die Figur, die uns in die Welt von The Studio einführt. Jahrelang hat er als Produzent versucht, richtig gute und außergewöhnliche Filme in der Traumfabrik in Stellung zu bringen. Dann erhält er die Chance, die Leitung über die Filmproduktion bei Continental Studios zu übernehmen – und sein Traum zerschellt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Studio schauen:

The Studio - S01 Trailer (Deutsch) HD

The Studio richtet sich vor allem an Filmfans, die schon immer einmal wissen wollten, wie es hinter den Kulissen eines Filmstudios abläuft. Natürlich handelt es sich bei der Serie um keine Dokumentation. Im Gegenteil: Viele Szenen sind bewusst auf Übertreibung und Eskalation ausgelegt. Dennoch trifft die Serie den Kern des Geschäfts.

Zwischen Kunst und Kommerz versucht Matt, der selbst ein großer Filmliebhaber ist, seine persönlichen Ambitionen und profitorientierten Unternehmenserwartungen zu vereinen. The Studio nimmt dabei sehr oft Bezug auf Ereignisse, die tatsächlich in der vergangenen Hollywood-Dekade passiert sind – inklusive zahlreicher Cameos.

Martin Scorsese, Zoë Kravitz, Ron Howard, Sarah Polley, Charlize Theron, Steve Buscemi, Olivia Wilde, Paul Dano, Zac Efron, Greta Lee, Zack Snyder, Aaron Sorkin, Peter Berg, Dave Franco, Anthony Mackie, Johnny Knoxville, Ice Cube, Josh Hutcherson, Adam Scott, Anthony Starr, Jean Smart – die Cameo-Liste ist geradezu endlos.

Umso gespannter dürfen wir sein, wen Rogen und Co. für die 2. Staffel von The Studio gewinnen können. Und wer weiß, vielleicht kehrt auch nochmal Martin Scorsese zurück, um einen zweiten Anlauf mit seinem Kool-Aid-Film zu wagen, den er schon sein ganzes Leben lang drehen wollte, bis das Projekt vor seinen Augen auseinanderbrach.

Wann startet The Studio Staffel 2 bei Apple TV+?

Apple TV+ hat bislang kein Startdatum für die 2. Staffel von The Studio bekannt gegeben. Da die Serie gerade erst verlängert wurde, sollten wir davon ausgehen, dass die neuen Folgen frühestens in einem Jahr eintreffen, wenn nicht sogar erst später. Nicht zuletzt dürfte The Studio aufgrund der vielen involvierten Stars gar nicht so leicht im Terminkalender der Beteiligten unterzubringen sein.