Für jeden Filmfan ein absolutes Muss: Die neue Serie der The Boys-Macher brennt Hollywood mit Cameo-Feuerwerk ab

The Studio ist die neue Serie der The Boys-Macher Seth Rogen und Evan Goldberg. Die wahnsinnig komische Comedy ist ein manischer Rausch durch die Traumfabrik.

Martin Scorsese ist am Boden zerstört, weil sein allerletztes Filmprojekt scheitert. Netflix-Boss Ted Sarandos erzwingt Danksagungen bei Preisverleihungen. Und Smile-Regisseur Parker Finn dreht neuen Low-Budget-Horrorfilm Wink. Nein, dies sind keine aktuellen Schlagzeilen zu Film-News hier auf Moviepilot, sondern Gags aus der Hollywood-Comedy The Studio, die am 26. März 2025 bei Apple TV+ startet.

The Studio ist das neue Serienprojekt des Produzenten-Duos Seth Rogen und Evan Goldberg, das hinter Serien-Hits wie The Boys und Invincible steht und eine langjährige Zusammenarbeit im Comedy-Bereich vorweisen kann. Diesmal werfen sie einen verdammt witzigen Blick hinter die Kulissen der Traumfabrik. Dieses aberwitzige Serien-Highlight solltet ihr nicht verpassen.

Hollywood-Comedy mit 1000 Cameos: Darum geht's in The Studio

Seth Rogen spielt den Filmproduzenten Matt Remick, der eine überraschende Beförderung erhält, als seine Chefin ihren Posten räumen muss. In seiner neuen Rolle als Leiters des Hollywood-Studios Continental Studios muss er sich nun mit wetteifernden Produzent:innen, kleinen wie großen Katastrophen an Filmsets und den fragilen Egos von Schauspiel-Stars und Regie-Legenden herumschlagen. Das Problem: Kaum jemand nimmt den idealistischen und oft nervösen Studio-Chef wirklich ernst.

Matt liebt Filme, doch um sein Studio in der kriselnden Unterhaltungsindustrie profitabel machen zu können, wandelt er auf einem schmalen Grat zwischen Kunst und Kommerz. Konkret heißt das: Wenn er schon einen Film über den Getränke-Mix Kool-Aid produzieren muss, warum nicht eine Größe wie (TikTok-Star) Martin Scorsese dafür begeistern? Matts Vorhaben enden jedoch meist im Chaos und in diesem Fall mit den bitteren Tränen des Meisterregisseurs.

Was ist der große Reiz an The Studio?

Vermutlich hat Seth Rogen für die Besetzung seiner neuen Comedy-Serie einmal alle Kontakte in seinem Telefon abgearbeitet. Neben festen Nebendarstellenden wie Kathryn Hahn als krawallige Marketingverantwortliche, Ike Barinholtz als Matts Producer-Kollege oder Catherine O'Hara als hibbelige Indie-Producerin fährt die Serie eine Cameo-Parade auf, die einem Schleudertrauma gleicht.

Von Hollywood-Stars wie Zac Efron und Anthony Mackie bis hin zu Regie-Maestros wie Ron Howard und Zack Snyder gibt es in jeder der 10 Episoden zahlreiche neue überraschende Auftritte zu bestaunen. Doch was nützt das größte Cameo-Feuerwerk schon, wenn der Rest nicht überzeugt? Glücklicherweise sind die um die 40 (!) Gastauftritte nur das Sahnehäubchen der bissigen und brillanten Comedy-Serie.

Vor allem die Inszenierung sticht hervor. Mit krisseligem Filmlook fängt das Regie-Duo Rogen und Goldberg jede Sequenz einer Episode in langen Plansequenzen ohne Schnitte ein. Daraus entwickelt sich eine geradezu manische Energie, die unmittelbar durch das eskalierende Chaos führt. Im episodischen Format beleuchtet dabei (fast) jede Folge eine neue Krise, die Matt bewältigen muss – oder selbst auslöst.

Wo kann ich die Comedy-Serie The Studio streamen?

Wo? Bei Apple TV+

Bei Apple TV+ Veröffentlichung: mittwochs bis 21. Mai

mittwochs bis 21. Mai Folgenanzahl: 10

10 Länge: 24 bis 45 Minuten

Wird The Studio zum Kassenerfolg oder Flop?

Die Existenzkrise der Filmindustrie ist eigentlich traurig mit anzusehen, aber in The Studio leider verdammt lustig. Vor allem Filmfans, die mit der Popkultur und den Krisen Hollywoods vertraut sind, werden eine wahre Freude an zahlreiche Anspielungen und Insider-Gags haben. Aber keine Sorge, die Comedy-Serie macht ebenfalls mächtig Spaß, wenn ihr kein Vorwissen über Filmbranche mitbringt – oder den Namen Matt Belloni noch nie gehört habt.

Schaut hier den Trailer zu The Studio:

The Studio - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wenn das Studio-Team manipuliert, beleidigt oder einfach panisch schreiend durch die Gegend rennt, stellen die Regisseure Rogen und Goldberg ihre Comedy-Expertise unter Beweis. Dabei treffen nicht selten Drogen- und Cringe-Humor auf das Stresslevel von Der schwarze Diamant und The Bear.

Einen kleinen Kritikpunkt gibt es allerdings: Die um 30 Minuten langen Episoden sind jeweils um einen bestimmten Kern-Konflikt oder Gag herumgebaut, der von Minute zu Minute stärker eskaliert. Dieses Konzept geht bedauerlicherweise nicht in allen Fällen auf und sorgt dafür, dass weniger einschlagende Witze unnötig und ermüdend in die Länge gezogen werden.

The Studio ist aber vor allem eines: Eine extrem unterhaltsame Hollywood-Satire, die Leidenschaft und Liebe zum Film sowie die Frustration über die absurden Veränderungen in der Traumfabrik im Herzen trägt – und ein visuell berauschendes Highlight, wie wir es im Serienbereich nur selten zu sehen bekommen.

Die 10 Folgen The Studio werden ab dem 26. März 2025 wöchentlich immer mittwochs bei Apple TV+ veröffentlicht. Grundlage für diesen Serien-Check ist die komplette Staffel.