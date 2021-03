Eine der größten Horrorfilm-Hoffnungen des Jahres verspricht Mindfuck-Reise in den Terror im ersten Trailer

Eine der größten Horrorfilm-Hoffnungen 2021 heißt In the Earth. Der Trailer für den neuen Film von Ben Wheatley verspricht einen psychedelischen Tripp ins Grauen der Natur.

Der erste Trailer für den Horrorfilm In the Earth verspricht einen verstörenden Psychotrip, der uns tief in die englischen Wälder führt. Ben Wheatleys Wander-Alptraum wurde in nur 15 Tagen gedreht und feierte beim Sundance Filmfestival Premiere. Er dürfte sich mit seinem Trailer und den gruseligen Postern, die ihr weiter unten seht, manch Platz auf den Vormerklisten von Horror-Fans verdienen.

Schaut euch hier den ersten Trailer für den Horrorfilm In the Earth an:

In The Earth - Trailer (English) HD

Worum geht es in dem Horrorfilm von Regisseur Ben Wheatley?

Der Horrorfilm In the Earth spielt vor dem Hintergrund einer globalen Pandemie. Während die Welt weiter nach einer Heilung sucht, macht sich der Wissenschaftler Dr. Martin Lowery (Joel Fry) mit der ortskundigen Park-Führerin Alma (Ellora Torchia) zu einer isolierten Forschungseinrichtung auf, die tief in einem Wald verborgen liegt.

Schon bald werden die beiden überfallen. Einzelgänger Zach (Reece Shearsmith) bietet seine Hilfe an, doch zu welchem Preis?

Die Fakten zum Horrorfilm: Wann kommt In the Earth im Kino und mehr

Wann kommt In the Earth im Kino? Einen deutschen Kinostart hat der neue Film von Ben Wheatley noch nicht. In Großbritannien startet der Film am 18. Juni 2021.

Wer steckt hinter dem Horrorfilm? Ben Wheatleys bisher größter Film ist das Netflix-Thriller-Remake Rebecca. Er machte sich aber einen Namen mit zutiefst eigenartigen britischen Genrefilmen wie Kill List, Sightseers und (mit etwas mehr Budget) High-Rise. In the Earth wirkt wie eine Rückkehr zu seinen Anfängen.

Was sagen die Kritiker zu dem Film? Die Kritiken sind bisher größtenteils positiv, wenn auch mit Abstrichen:

"In the Earth fühlt sich wie die bestmögliche Version eines Films an, der sich auf unseren gegenwärtigen Zustand [in der Pandemie] bezieht. [...] Was folgt, ist ein psychedelischer Fiebertraum gefüttert durch Szenen von Magen umdrehenden Body-Horror und desorientierendem Sound-Design." (Hannah Woodhead, Little White Lies )

(Hannah Woodhead, ) "Ben Wheatley kanalisiert die Schrullen und Ängste des Pandemie-Lebens in einem ungebärdig effektiven Outdoor-Horrorfilm ." (Dave Calhoun, Time Out )



(Dave Calhoun, ) Die "frühen Szenen sind extrem langsam, [...] was schnell sehr ermüdend wird. [...] Es braucht eine kräftige Dosis Folter-Horror, um dem Film den Puls zu geben, den er braucht." (Jason Bailey, The Playlist )

© Neon © Neon © Neon © Neon Die Poster für Ben Wheatleys In the Earth

In the Earth ist etwas für Fans von: The Ritual, Kill List und Midsommar.

