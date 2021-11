Eine der kultigsten Animationsserien eurer Kindheit kehrt zurück: Alles über die neue Rugrats-Serie [Anzeige]

Die Rugrats kehren zurück. Ab heute können Groß und Klein bei Nick brandneue Abenteuer mit den kultigen Kleinkindern erleben. Hier erfahrt ihr, wann Rugrats genau im TV läuft.

Die Rugrats sind Kult. Seit die Animationsserie über eine Gruppe von Babys und Kleinkindern 1991 erstmals über die Bildschirme flimmerte, gewannen Tommy, Chuckie und natürlich die Zwillinge Lil und Phil zahlreiche Fans. Zwei Serien und drei Kinofilme später lief die letzte Folge. Doch nun gehen die Abenteuer weiter. Denn die neue Serie Rugrats feiert heute ihre Deutschlandpremiere bei Nick.

Was euch erwartet, wann Rugrats im TV ausgestrahlt wird und warum die Serie auch Fans des Originals ansprechen wird, erfahrt ihr hier.

Rugrats kehrt zurück: Worum geht's in der neuen Serie bei Nick?

Wie schon im Original steht auch diesmal das einjährige Baby Tommy Pickles im Mittelpunkt, der mit seinen Freund:innen Chuckie, Phil, Lil, Angelica und Susie unsere ungewöhnliche Welt mit Kinderaugen betrachtet.

Schaut euch den deutschen TV-Spot für Rugrats an:

Rugrats - Trailer (Deutsch) HD

Die neuen Geschichten wurden im Vergleich zum Original leicht modernisiert, etwa wenn in der zweiten Folge eine Ordnungs-Spezialistin vorbeischaut, die verdächtig an Marie Kondo erinnert. Das Ganze bleibt aber immer kinderfreundlich und fantasiereich. Wie gewohnt erforschen die Kleinen die witzigen Tücken und Missverständnisse des Alltags und lernen dabei auch einiges fürs Leben.

Was verändert sich im Vergleich zur Originalserie?

Inhaltlich bleibt die Serie also dem Original treu, aber wie sieht es mit den deutschen Sprecher:innen von Rugrats aus? Hier haben wir gute Nachrichten, denn soweit möglich kehrten die originalen Stimmen zurück. Der kleine Tommy wird erneut von Angela Quast gesprochen, Eva Michaelis leiht seinem sonnensprossigen Freund Chuckie ihre Stimme und auch die Sprecherinnen von Angelica Pickles und Susie Carmichael kehren zurück.

Der neue Look von Rugrats

Der auffälligste Unterschied zum Original ist äußerlicher Natur. Die neue Rugrats-Serie wurde nämlich per Computer animiert. Am Figuren-Design ändert sich aber trotzdem wenig. Ihr werdet die Rugrats also problemlos wiedererkennen.

Darüber hinaus gibt es noch erfreuliche Neuerungen, die Rugrats fit für das Jahr 2021 machen. So wurde Phil und Lils Mutter, die Ex-Wrestlerin Betty Deville in der Originalserie häufig als queer interpretiert. In der neuen Serie erwähnt die jetzige Besitzerin eines Coffee-Shops und alleinerziehende Mutter hingegen ganz offen eine Ex-Freundin.

Wer steckt hinter der neuen Serie?

Verantwortlich für die Bewahrung des Rugrats-Feelings sind die drei Schöpfer:innen der neuen Serie: Arlene Klasky, Gábor Csupó und Paul Germain. Alle drei haben auch schon die mittlerweile 30 Jahre alte Originalserie kreiert.

Wann kommt Rugrats im TV?

Ihr seid neugierig geworden? Dann könnt ihr direkt reinschauen. Ab heute werden die neuen Folgen jeden Donnerstag bei Nick ausgestrahlt. 18.15 Uhr geht es los.

Heute, am 11.11.2021, sind ausnahmsweise gleich drei Doppelfolgen dran:

18:15 Uhr bei Nick

Folge 1a: Der Wurm ist drin

Folge 1b: Der Dino-Heilzahn

Folge 1a: Der Wurm ist drin Folge 1b: Der Dino-Heilzahn 19:10 Uhr bei Nick

Folge 2a: Die Entrümpel-Fee

Folge 2b: Das doppelte Hündchen

Folge 2a: Die Entrümpel-Fee Folge 2b: Das doppelte Hündchen 19:40 Uhr bei Nick

Folge 3a: Ein Hund für Chuckie

Folge 3b: Sei mein Jonathan

In den kommenden Wochen könnt ihr die neuen Folgen dann immer donnerstags 18:15 Uhr bei Nick in der Deutschlandpremiere anschauen. Die perfekte Einstimmung dafür bietet das Original, denn Nick zeigt ab heute jeden Donnerstag 17:20 Uhr Episoden der Kult-Serie.

Falls ihr Lust auf mehr Rugrats habt, gibt es übrigens gute Nachrichten. Die Serie wurde bereits um eine 2. Staffel verlängert, die erneut 13 Doppelfolgen enthalten wird.

Freut ihr euch auf ein Wiedersehen mit den Rugrats?