Einer der besten Actionfilme im limitierten Mediabook: Tarantino klaute hier für seinen ersten Erfolg

Quentin Tarantino bediente sich bei diesem Action-Klassiker kräftig für Reservoir Dogs. Bald kommt Cover Hard II nach 25 Jahren auf dem Index uncut in 2 limitierten Mediabooks raus.

Es ist einer der besten und einflussreichsten Actionfilme aller Zeiten: City on Fire aka Cover Hard II. Das bemerkte auch Quentin Tarantino, der den Gangsterfilm aus Hongkong als Blaupause für Reservoir Dogs nutzte. In Deutschland stand Cover Hard II 25 Jahre lang auf dem Index. 2020 war damit Schluss.

Am 26. August erscheint der wegweisende Heist-Film in Deutschland uncut in zwei limitierten Mediabooks. Jetzt kannst du sie vorbestellen.

Einer der besten Actionfilme im limitierten Mediabook: Diese Editionen gibt es

Cover Hard II aka City on Fire kam in Deutschland auf VHS nur gekürzt raus und war bis 2020 indiziert. Wie schon bei Full Contact (Cover Hard II) leistet Maritim Pictures endlich Abhilfe und veröffentlicht den Heist-Film-Klassiker über einen Juwelen-Raub ungekürzt in zwei limitierten Mediabooks. Das eine zeigt das Retro-Kinoposter, das andere einen Gewehr schwingenden Chow Yun-fat:

Zur Edition gehören eine Blu-ray und eine DVD. Für je 36,31 Euro kannst du die Limited Editions aktuell noch vorbestellen. Sei beruhigt, falls du den Film nicht kennt: Cover Hard II ist kein Sequel und hat nichts mit Cover Hard I zu tun (der später erschien). Du musst also keine Vorkenntnisse haben.

Worum geht's in Cover Hard aka City on Fire?

© Maritim Pictures © Maritim Pictures

Chow Yun-fat spielt einen Polizisten, der als Undercover-Agent in eine Gangsterbande eingeschleust wird. Unter Führung von Fu (Danny Lee aus The Killer) will sie einen großen Juwelenraub durchziehen. Dabei wird der Polizist immer tiefer in die Verbrechen der Bande verwickelt, stets darum bedacht, seine reale Identität zu verbergen. Mit blutigen Folgen.

Warum lohnt sich die Heist-Action, die Quentin Tarantino beeinflusste?

Ringo Lams Klassiker kam 1987 in die Kinos und war mit seiner rauen Action, den realistisch dargestellten Figuren und der Coolness einer der einflussreichsten Hongkong-Filme. Chow Yun-fat mauserte sich damit zum Action-Star und zahlreiche Filme (bis hin zu Infernal Affairs) arbeiteten sich in der Folge an dem Undercover-Motiv ab.

Auch in Hollywood hinterließ der Film Spuren, der mit seinen brutalen Stadt-Schießereien Fans von Heat gefallen dürfte. Denn City on Fire war das Vorbild von Quentin Tarantinos Reservoir Dogs, von der Undercover-Story über die coole Kleidung bis hin zum Finale. Beide Filme sind trotzdem ziemlich unterschiedlich und jeder auf seine Art sehenswert.

Der deutsche Titel Cover Hard II ist allerdings kompletter Humbug und war damals ein Mittel, Action-Reihen mit Filmen vorzutäuschen, die gar nichts miteinander zu tun haben.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.