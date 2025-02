Einer der besten Filme des Jahres kommt nicht ins Kino – sondern schon morgen zu Amazon Prime

Kurz vor der Oscar-Verleihung veröffentlicht Amazon Prime ein Meisterwerk, das ihr unbedingt gesehen haben solltet. Die Nickel Boys ist eine ungewöhnliche wie eindringliche Filmerfahrung.

Es passiert schon wieder: Ein Film, der in der vergangenen Award-Saison mehrere Preise abgeräumt hat, kommt in Deutschland nicht ins Kino, sondern wird heimlich, still und leise im Streaming versenkt. Letztes Jahr haben wir das mit Amerikanische Fiktion erlebt. Dieses Jahr trifft es die meisterhafte Romanverfilmung Die Nickel Boys.

Die Nickel Boys basiert auf dem gleichnamigen Roman von Colson Whitehead und feierte letztes Jahr im August seine Premiere beim Telluride Film Festival. Die Geschichte dreht sich um die Freundschaft von zwei schwarzen Teenagern, die grausame Dinge in einer Besserungsanstalt in Florida erleben. Jetzt kommt der Film nach Deutschland.

Neu bei Amazon Prime: Die gefeierte Romanverfilmung Die Nickel Boys von RaMell Ross

In den USA hatte Die Nickel Boys nach seiner Festival-Premiere immerhin einen limitierten Kinostart im Dezember. Hierzulande startet die Produktion aus dem Hause Amazon MGM Studios direkt im Stream. Ab dem 26. Februar 2025 steht die einnehmende Umsetzung von Whiteheads Roman bei Amazon Prime im Abo zur Verfügung.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Nickel Boys schauen:

Die Handlung von Die Nickel Boys beginnt in den 1960er Jahren, wo wir den jungen Elwood (Ethan Herisse) kennenlernen, der mit seiner Tante in Tallahassee lebt und ein vorbildlicher Schüler ist. Als er eines Tages in einem gestohlenen Auto mitfährt, wird er von der Polizei jedoch verdächtigt, beim Diebstahl beteiligt gewesen zu sein.

Ehe sich Elwood versieht, lösen sich seine Zukunftsaussichten in Luft auf und er wird in eine Besserungsanstalt namens Nickel Academy gesteckt, wo Jugendliche zu harter Arbeit gezwungen werden. Elwoods einziger Lichtblick ist die Freundschaft zum gleichaltrigen Turner (Brandon Wilson), den er zwischen all dem Grauen kennenlernt.

Die Nickel Boys ist eine unvergleichliche Filmerfahrung, die bis zur letzten Sekunde fesselt

Bereits Whiteheads Roman sorgte im Zuge seiner Veröffentlichung für Aufsehen und wurde später mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Die filmische Umsetzung steht der starken literarischen Vorlage in keinerlei Hinsicht nach. Regisseur RaMell Ross, der aus dem Dokumentarbereich kommt und mit Die Nickel Boys seinen ersten abendfüllenden Spielfilm vorlegt, hat ein absolut verblüffendes wie erschütterndes Werk geschaffen.

Am besten ist es, wenn ihr den Film so unvoreingenommen wie möglich schaut, denn die Art und Weise, wie Ross Die Nickel Boys inszeniert, ist eine unvergleichliche Erfahrung, die mit allen Möglichkeiten des Kinos spielt. Über 140 Minuten entfaltet sich ein stilles Epos, das extrem von seinen verschiedenen wie unerwarteten Erzählperspektiven lebt, die sich erst nach und nach ergeben. Dieser Film nimmt euch komplett ein.

Um es konkreter zu formulieren: Ross arbeitet nicht nur mit verschiedenen Zeitebenen, klug gewählten Schnitten und intensiven Farben. Den gesamten Film erleben wir aus einer unmittelbaren Ich-Perspektive, die uns den Film direkt durch die Augen der Figuren erleben lässt. Die Kamera geht jeden Blick und jede Bewegung mit, während um uns herum eine komplexe Umgebung aus Stimmen und Geräuschen entsteht.

Seit The Zone of Interest hat es keinen Film gegeben, der so sehr über die filmische Form nachdenkt und die Grenzen dieser auslotet. Die Nickel Boys stellt eure Wahrnehmung auf den Prüfstand und lässt euch das Gesehene von Minute zu Minute neu einordnen. Für Ross ist das Spiel mit der Perspektive kein billiger Effekt, sondern ein essenzielles Werkzeug zum Erzählen dieser niederschmetternden Geschichte.

Die Nickel Boys streamt ab dem 26. Februar 2025 bei Amazon Prime.