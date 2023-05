Einer der härtesten Serienkiller-Filme der letzten Jahre erscheint in Deutschland: 118 Minuten Jagd zwischen Müllbergen und Endzeit-Stimmung

Der Serienkillerfilm Limbo hatte keinen deutschen Kinostart, aber im Juni kommt er ins Heimkino. Warum sich die stylische Mörderhatz lohnt, lest ihr hier.

Ein Mörder treibt sein Unwesen in den vermüllten Gassen und ein ungleiches Duo heftet sich an seine Fersen. Heraus kommt einer der härtesten Serienkiller-Filme der letzten Jahre, der mit seiner stylischen Inszenierung und einer unerträglich düsteren Grundstimmung begeistert.

Am 30. Juni kommt der Thriller-Geheimtipp Limbo endlich ins deutsche Heimkino. Er ist ein Muss für Genre-Fans mit einem Faible fürs asiatische Kino.

Limbo im limitierten Mediabook* Deal Zu Amazon

In Limbo wird eine Metropole zum Höllenkreis von Schuld und Tod

Die Story von Limbo ist denkbar einfach: Abgetrennte Körperteile werden zwischen Abfällen in der Metropole Hongkong gefunden. Ein Rookie, frisch von der Akademie, soll einem erfahrenen Polizisten bei der Aufklärung der Verbrechen helfen, die an der Peripherie der Gesellschaft verübt werden: Drogensüchtige, Obdachlose, Prostituierte zählen zu den Opfern. Dabei wird der Rookie von den rücksichtslosen Methoden seines Vorgesetzten schockiert, während der Killer in den engen Gassen sein nächstes Opfer auserwählt.

Schaut euch den Trailer für Limbo an:

Limbo - Trailer (English Subs) HD

Diese engen Gassen werden von Regisseur Soi Cheang (Dog Bite Dog) und seinem Team als verregneter und zugemüllter Höllenkreis mitten in der Zivilisation stilisiert. Zwischen einengenden Fassaden und verschachtelten Gassen türmt sich der Plastikmüll, sodass menschliche Behausungen und Abfall kaum mehr voneinander zu unterscheiden sind. Wer einen Fuß hineinsetzt in diese rücksichtslose, kalte Welt, läuft Gefahr hinabgezogen zu werden – entweder von einem Mörder oder aber von einem Gesetzeshüter. Der desolate Schwarz-Weiß-Look fängt Mensch und Dreck in Tausend Schattierungen von Grau ein, sodass selbst das größte Panorama noch erdrückend zugestellt wirkt.

Erzählt wird Limbo mit mitreißenden Verfolgungsjagden, abgrundtief düsteren Serienkiller-Set-Pieces und einer niederschmetternden Grundstimmung. Wer Soi Cheangs ähnlich gelagerten Menschenkampf Dog Bite Dog - Wie räudige Hunde mochte, wird hier ebenso fündig. Alle anderen sollten einem der derzeit interessantesten Genre-Filmemacher im chinesischsprachigen Kino unbedingt eine Chance geben.

Nach langer Wartezeit kommt der Serienkillerfilm ins Heimkino

Limbo lief 2021 im Programm der Berlinale und später beim Fantasy Film Fest. Danach hieß es Warten auf eine breite Deutschland-Auswertung. Im Sommer ist es endlich so weit.

Ausgestattet mit einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren veröffentlicht Capelight Limbo am 30. Juni 2023 im Heimkino.

Der Serienkillerfilm erscheint zunächst in einem limitierten Mediabook, das den Film auf Blu-ray und in 4K-Qualität enthält. Zu den Extras gehört ein 24-seitiges Booklet. Für 32,99 Euro könnt ihr das gute Stück jetzt vorbestellen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.