Einer von Gerard Butlers besten Filmen geht früher weiter als gedacht: Greenland 2 hat Kinostart

Das Warten auf die Fortsetzung des überraschend guten Katastrophen-Hits Greenland aus dem Jahre 2020 neigt sich dem Ende zu. Jetzt wissen wir, wann der Gerard Butler-Film kommt.

Auf die Ankündigung einer Fortsetzung mussten Fans des Katastrophenfilms Greenland mit Gerard Butler von 2020 nicht lange warten. Dann wurde es jedoch für lange Zeit ruhiger um das Sequel. Nachdem vor Kurzem bereits der Titel Greenland: Migration enthüllt wurde, steht nun auch der Start fest.

Kinostart von heiß erwarteter Gerard Butler-Fortsetzung steht fest: Greenland 2 kommt schon Anfang 2026

Als Greenland von Angel Has Fallen-Regisseur Ric Roman Waugh im Jahr 2020 in die Kinos kam, hatte er es an den Kinokassen schwer. Durch das Corona-Virus konnte er in den europäischen Kinos nur für kurze Zeit vor dem zweiten Lockdown unter Restriktionen gespielt werden und in den USA erschien er sogar direkt digital auf den gängigen Streaming-Plattformen. Dennoch konnte der Katastrophen-Thriller mit einem Budget von 35 Millionen US-Dollar an den Kinokassen weltweit immerhin 52 Millionen US-Dollar trotz der Einschränkungen einspielen. Ric Roman Waugh darf jetzt auch für die Fortsetzung wieder auf dem Regiestuhl sitzen.

Wie Variety berichtet, hat Lionsgate für die Fortsetzung mit dem Titel Greenland: Migration den US-Kinostart schon ganz zum Jahresanfang 2026 geplant: am 9. Januar 2026. Neben Gerard Butler kehrt auch Morena Baccarin in ihrer ursprünglichen Rolle als die Frau an seiner Seite zurück.

Teil 2 setzt nahtlos die Ereignisse des ersten Teils fort. Die Welt rund um Familie Garrity befindet sich ab sofort in einem apokalyptischen Zustand und sie müssen sicherlich wie in Teil 1 weiter ums Überleben kämpfen.

Wann startet Greenland: Migration in Deutschland?

Zu diesem Zeitpunkt wurde noch kein Erscheinungsdatum von Greenland: Migration für Deutschland bekanntgegeben, doch sollte man sich hierbei am US-Kinostart orientieren, wäre ein Start am Donnerstag, dem 8. Januar 2026 realistisch.