Einige der besten Noise-Cancelling-Kopfhörer sind im Black Friday Angebot stark reduziert – endlich ungestört Filme und Musik genießen

Sony gehört mit ihren Noise-Cancelling-Kopfhörern schon lange zu den Besten auf dem Markt. Im Black Friday-Angebot sind gleich zwei Spitzenmodelle vertreten, doch auch Boses Over-Ears haben einiges zu bieten und sind zur Feier des Tages stark reduziert.

Amazon startet schon eine Woche im Voraus mit den Black Friday Deals. Wir haben uns die Over-Ear-Kopfhörer angesehen, die mit das beste Noise Cancelling auf dem Markt haben und die führenden Modelle von Sony und Bose unter die Lupe genommen, deren Rabatte zwischen 18 und 45 Prozent liegen.

In der Black Friday Week sind sogar die zwei besten Noise-Cancelling-Kopfhörer von Sony vertreten. Die WH-1000XM5 gibt es zum Spitzenpreis von 300 Euro und das Vorgängermodell WH-1000XM4 ist nochmal knapp 100 Euro günstiger, doch wo liegen die Unterschiede?

Sony WH-1000XM4 auf Amazon Deal Zum Deal

Perfektes Noise Cancelling vs. besserer Sound

Beide Modelle von Sony liefern höchste Qualität und sind auf dem Markt äußerst beliebt. Während hifi.de den XM5-Kopfhörern * das beste Noise Cancelling nachsagt, können die XM4 * mit besserem Sound überzeugen. Beide Modelle müssen erst mit der Equalizer App richtig eingestellt werden, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Die App überzeugt dank der vielen Einstellungsmöglichkeiten.

Amazon Amazon

Was das Design angeht, sind die XM5 noch eleganter und minimalistischer geworden, beide Modelle haben aber einen ausgesprochen hohen Tragekomfort. Auch in Sachen Akkulaufzeit nehmen sie sich nichts. Sowohl XM4, wie XM5 kommen auf eine beachtliche Laufzeit von bis zu 30 Stunden bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung. Alles in einem konnte Sony beim XM5 eine Schippe draufschlagen, nur der Ton fällt etwas ab. Das Vorgängermodell XM4 kann aber durchaus mithalten und wer ein paar Abstriche in Kauf nimmt, spart rund 100 Euro.

Bose reduziert neue Spitzenmodelle zum Black Friday

Bose gehört zu den ersten Herstellern, die sich Bluetooth-Kopfhörern mit ANC gewidmet haben. In diesem Jahr wurden gleich drei neue Modelle vorgestellt, die in der Black Week alle heruntergesetzt erhältlich sind. Neben dem In-Ear-Modell QuietComfort Ultra * gehört das Over-Ear-Topmodell QuietComfort Ultra * dazu, das preislich zurzeit bei knapp unter 400 Euro liegt. Den 3D-Sound von Sony gibt es auch bei Bose, nur wird er hier Immersives Audio genannt.

Die Bose QuiteComfort * verzichten auf den 3D-Sound, dafür können aber eigene Noise-Cancelling-Modi angelegt werden und sie kosten nur 270 Euro. Auch bei Bose gibt es mit Bose Music eine Begleit-App, mit der die Soundeinstellungen noch verfeinert werden können. Beide Modelle beherrschen SympleSync, womit sich die Kopfhörer mit ausgewählten Smart-Soundbars und Bose-Lautsprechern verbinden lassen.

Wer nach Kopfhörern in einer günstigeren Preiskategorie sucht, sollte sich die QuietComfort SE von Bose * ansehen, die während der Black Week schon für 188 Euro erhältlich sind.

In Sachen Akkulaufzeit hat Sony aber deutlich die Nase vorne. Bose kommt mit seinen verschiedenen QuietComfort Modellen auf eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden. Beide Hersteller bieten sehr gutes Kopfhörer und gehören mit Recht zu den Top-Herstellern in Sachen Noise Cancelling und Sound.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.