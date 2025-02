Emma Stone heißt in Wahrheit gar nicht Emma Stone: Darum änderte sie ihren Namen

Schauspielerin Emma Stone hat sich in Hollywood einen Namen gemacht – und das wortwörtlich, denn ihr wahrer Name lautet gar nicht Emma Stone und dafür gibt es einen witzigen Grund.

Ein entscheidender Moment zu Beginn ihrer Schauspielkarriere bewegte Hollywood-Star Emma Stone (La La Land, Poor Things) dazu, diesen Namen anzunehmen. Darunter kennen wir sie seit 20 Jahren auf der Leinwand und Inspiration war niemand Geringeres als eine der einflussreichsten Frauen-Popgruppen aller Zeiten.

Emma Stones echter Name war bereits vergeben

Wie der irische Rundfunk RTE im April 2024 berichtete, enthüllte Emma Stone dem Hollywood Reporter, die Geschichte, wie sie zu ihrem Künstlernamen kam. Den hat sie nämlich nicht zur Geburt verpasst bekommen.

Auslöser war jener Moment, in dem sich Stone bei der Screen Actors Guild registrieren wollte. Dabei musste Emma Stone feststellen, dass ihr ursprünglicher Name bereits vergeben war. Der lautet Emily Stone. Ein neuer Name musste für die Schauspielerin her.

Inspiration für Emma war ein Kindheitsidol

Die Inspiration für ihren Künstlernamen hatte Emma Stone schon in ihrer Kindheit. Da war sie bekennender Fan von Spice Girls-Mitglied und Pop-Star Emma Bunton, auch als Baby Spice bekannt:

Als ich aufwuchs, war ich superblond und mein richtiger Name war Emily, aber ich wollte Emma heißen, wegen Baby Spice und ratet mal, was? Jetzt bin ich es.

Wie sie weiterhin verriet, setzte sich die Begeisterung für das Spice Girl durch:

Es war nicht unbedingt wegen ihr, aber ja, in der zweiten Klasse bin ich am ersten Tag zur Lehrerin gegangen und habe sie gebeten, mich Emma zu nennen.

Neue Rollen zu probieren, ist anscheinend schon länger ihr Ding.

Trotzdem lässt sich die Schauspielerin inzwischen wieder mit ihrem ursprünglichen Namen anreden:

Dann bin ich vor ein paar Jahren ausgeflippt. Aus irgendeinem Grund sagte ich mir: 'Ich kann das nicht mehr. Nenn mich einfach Emily.'

Ob als Emma oder Emily – Stones Name ist in Hollywood nach wie vor mit zahlreichen Filmprojekten verknüpft und auch den begehrten Oscar hat sie schon zweimal gewonnen – für ihre Hauptrollen in La La Land und Poor Things. Es werden bestimmt noch viele große und prestigeträchtige Projekte folgen.