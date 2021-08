Emotionales Harry Potter-Detail verändert alles: So brechen euch Snapes erste Worte jetzt in 4K das Herz

Mit der neuen Special Edition könnt ihr den ersten Harry Potter-Film zum 20-jährigen Jubiläum nochmal ganz anders erleben. Die ersten Worte von Snape haben zum Beispiel eine versteckte emotionale Bedeutung.

20 Jahre ist es her, seit sich die magische Welt von Hogwarts für den besonderen Jungen mit der Blitznarbe auf der Stirn und damit auch für uns geöffnet hat. 2001 startete mit Harry Potter und der Stein der Weisen die erste Verfilmung der beliebten Bücher von J.K. Rowling in den Kinos und löste einen weltweiten Hype aus, durch den die Harry Potter-Reihe bis heute ein Popkultur-Phänomen ist.

Zum Jubiläum ist Harry Potter und der Stein der Weisen jetzt in einer neuen Special Edition erschienen. Die bringt euch den Fantasy-Blockbuster in perfekter 4K-Qualität. Außerdem könnt ihr mit dem Magical Movie Modus so tief in die magische Welt eintauchen wie nie zuvor. Passend dazu verraten wir euch ein verstecktes Detail aus dem Film, das den ersten Harry Potter-Film noch bewegender macht.

Die berührende Bedeutung von Snapes ersten Worten an Harry Potter

In Snapes erster Unterrichtsstunde in Harry Potter und der Stein der Weisen stellt der fiese Lehrer dem ahnungslosen Harry folgende Frage:

Potter! Was bekomme ich, wenn ich einem Wermutaufguss geriebene Affodillwurzel hinzufüge?

In einem Blog-Post hat der große Harry Potter-Fan mit dem Nicknamen Tomhiddles die versteckte Bedeutung dieser Worte entschlüsselt. Der viktorianischen Pflanzenkunde nach handelt es sich bei der Affodill um eine Art Lilie, die auch als Symbol des Todes verwendet wird. Die Lilie steht gleichzeitig für den Namen von Harrys verstorbener Mutter Lily.

Schaut im Video, wie es sich anfühlt, den ersten Harry Potter-Film im Jahr 2021 zum ersten Mal zu schauen:

Zum ersten Mal Harry Potter gucken | Der Stein der Weisen: Ein solider Einstieg in eine magische Welt

Mit dem Wissen aus den späteren Filmen und Büchern, dass Snape sein Leben lang in Lily verliebt war, bekommen die Worte eine erschütternd berührende Bedeutung. Da Wermut in der viktorianischen Pflanzenkunde auch ein Symbol für Abwesenheit und tiefe Trauer ist, sind Snapes erste Worte an Harry Ausdruck seines andauernden Schmerzes nach Lilys Tod.

Snape erklärt dann, dass Affodill und Wermut zusammen einen Schlaftrank ergeben, der so mächtig sei, dass er auch als Entwurf des lebendigen Todes bekannt ist. Damit könnte er wiederum sein eigenes Leben meinen, das er durch den Verlust von Lily selbst wie ein lebender Toter führt, der von der Trauer und den Schuldgefühlen nicht mehr losgelassen wird.

Harry Potter und der Stein der Weisen in 4K mit dem Magical Movie Modus Zum Steelbook Deal

Entdeckt Harry Potter und der Stein der Weisen zum Jubiläum nochmal neu

Dieses emotionale Detail könnt ihr nun wiederentdecken. Die neue Special Edition des ersten Harry Potter-Films lohnt sich aber vor allem wegen des interaktiven Magical Movie Modus. Der funktioniert wie ein aufwendigerer Audiokommentar mit deutschen Untertiteln, bei dem der Film immer wieder automatisch angehalten wird und Darsteller:innen sowie Beteiligte spannende Hintergrundinformationen zu ikonischen Szenen erklären.

© Warner/Amazon Die neue 4K-Special Edition von Harry Potter und der Stein der Weisen

Ein Regiekommentar von Regisseur Chris Columbus liefert spannende Einblicke und amüsante Anekdoten aus der Produktion des ersten Films, während der Magical Movie Modus von gelöschten Szenen sowie Quizfragen, Grafiken zu ausgewählten Szenen und Audiobeiträgen abgerundet wird.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie feiert ihr das 20-jährige Jubiläum von Harry Potter und der Stein der Weisen?