Englischlehrer teilte seine Geschichte auf Reddit: 4 Jahre später wird sie mit Sydney Sweeney in der Hauptrolle verfilmt

Damit hatte keiner gerechnet: Jahre, nachdem er eine Geschichte auf Reddit veröffentlicht hatte, erhielt ein Englischlehrer einen Anruf – und zwar aus Hollywood.

Reddit ist eine Plattform, auf der sich außergewöhnliche Dinge abspielen. Das musste auch ein Englischlehrer aus Massachusetts feststellen. Denn seine Geschichte wurde nicht nur von Reddit-User:innen begeistert aufgenommen.

Vom Reddit-Post auf die große Leinwand: Der Autor hat es nicht kommen sehen

Wie Business Insider im März berichtete, wurde einem vier Jahre alten Reddit-Post ungewöhnliche Aufmerksamkeit zuteil. Ein Englischlehrer aus Massachusetts namens Joe Cote hatte auf der Plattform eine Kurzgeschichte geteilt – die nun mit Euphoria-Darstellerin Sydney Sweeney (Madam Web, The Housemaid) in der Hauptrolle von Warner Bros. verfilmt werden soll. Doch der Reihe nach.

In den Tiefen von Reddit lässt es sich, wie wir alle wissen, zu verschiedensten Themenbereichen wunderbar diskutieren, träumen, rätseln und austauschen. Einer davon, der r/nonsleep-Subreddit, hat sich auf sogenannte Creepypastas spezialisiert.

Bei einer Creepypasta handelt es sich um eine unheimliche Kurzgeschichte, die in der Ich-Perspektive wiedergegeben wird. Letzteres soll die Geschichte authentischer wirken lassen und die Spannung steigern. Der Begriff Creepypasta ist übrigens ein Wortspiel mit Copypasta, also ein in sozialen Medien häufig geteilter Inhalt.

Eine dieser Creepypastas mit dem Titel Ich gab vor, ein vermisstes Mädchen zu sein, um ihre Familie auszurauben erfreute sich großer Beliebtheit. Hier könnt ihr sie selbst nachlesen.

Horror-Geschichte von Englischlehrer bekommt Verfilmung mit Sydney Sweeney

Jetzt wird die Geschichte von Warner Bros. verfilmt. Das Drehbuch schreibt Eric Roth (Forrest Gump, Killers of the Flower Moon). Sweeney wird übrigens nicht nur mitspielen, sondern das Projekt auch produzieren.

Wie Joe Cote der Daily Mail gestand, war er überwältigt, als Hollywood Kontakt mit ihm aufnahm. Sein erster Gedanke angesichts dieser ungewöhnlichen Nachricht:

Heilige Scheiße, was ist denn hier los?

Anscheinend kann auf Reddit auch die ein oder andere kreative Idee darauf hoffen, entdeckt zu werden. Nicht wenige Hollywood-Filme haben eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte und diese hier zählt sicher dazu. Es bleibt abzuwarten, was Sweeney und Roth aus dieser Creepypasta rausholen werden.