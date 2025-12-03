Erdbeben in den Netflix-Charts: Verstörender Neustart verdrängt gleich 2 extrem beliebte Serien

An Stranger Things kommt bei Netflix aktuell nichts vorbei. Doch ein anderer Neustart sorgt dicht dahinter für Furore und hat bereits zwei große Serien verdrängt.

Stranger Things ist letzte Woche mit der 5. Staffel bei Netflix gestartet und natürlich steht der Auftakt des großen Mystery-Finales seitdem eisern und allein an der Spitze der Serien-Charts. Doch die Plätze dahinter sind heiß umkämpft. Nun müssen sich zwei große Serien-Hits einem Neustart geschlagen geben, der einen äußerst aufwühlenden Fall beleuchtet: nämlich Sean Combs: The Reckoning, welche sich mit dem verurteilten Musikmogul P. Diddy beschäftigt.

P. Diddy-Dokuserie Sean Combs: The Reckoning erobert die Netflix-Charts

Sean Combs: The Reckoning nimmt sich in vier Episoden den Fall P. Diddy vor, dessen bürgerlicher Name Sean Combs lautet. Der bekannte Musikmogul und Rapper sitzt aktuell im Fort Dix Gefängnis in New Jersey eine 50-monatige Freiheitsstrafe ab. Ihm wurden unter anderem sexueller Missbrauch, Menschenhandel und die Beteiligung an Prostitution vorgeworfen, verurteilt wurde er schließlich wegen Nötigung zur Prostitution in zwei von fünf Fällen.

Die Dokuserie zeichnet den Weg von Sean Combs vom jungen Musikproduzent in New York bis hin zum weltweiten Erfolg nach, bevor auch die dunklen Kapitel in Combs' Leben mittels Archivmaterial, Insiderberichten und Interviews näher beleuchtet werden. Sean Combs: The Reckoning wurde unter anderem von Rapper 50 Cent produziert.

Da der Fall P. Diddy die Welt seit vielen Monaten in Atem hält, verwundert es wohl nur wenig, dass die Serie schon einen Tag nach Veröffentlichung am 2. Dezember 2025 bei Netflix auf Platz 2 der Serien-Charts steht. Dabei konnte sich die viel besprochene Dokuserie sogar an großen Hits wie The Rookie und Absentia vorbeikämpfen, die die Charts in den letzten Tagen dominiert hatten.

So sehen die aktuellen Serien-Charts bei Netflix aus (Stand: 3. Dezember 2025):

