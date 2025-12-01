Die größte Netflix-Serie aller Zeiten ist zurück und niemand kann sie vom Thron der Streaming-Charts stoßen

Netflix hat über das verlängerte Thanksgiving-Wochenende die Muskeln spielen lassen und einen Mega-Hit mit neuen Folgen zurückgebracht. Der thront seitdem auf Platz 1 der Streaming-Charts.

In den vergangenen Jahren hat Netflix einige Serien hervorgebracht, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Von Squid Game bis Wednesday: Mit einem Titel könnten aber selbst diese Überflieger nicht mithalten: Stranger Things. Der 2016 gestartete Sci-Fi-Mystery-Thriller hat sich in ein popkulturelles Phänomen verwandelt und ist zum größten Aushängeschild des Streaming-Diensts geworden. Jetzt biegen wir auf die Zielgerade ein.

Stranger Things Staffel 5 hat die Netflix-Charts fest im Griff

Am Donnerstag wurden die ersten vier Folgen der 5. Staffel von Stranger Things bei Netflix veröffentlicht. Es handelt sich um den Anfang vom Ende: Nur noch vier weitere Kapitel, die an Weihnachten und Neujahr veröffentlicht werden, bleiben uns, ehe die epische Hawkins-Saga ihren Abschluss findet. Das merkt man auch in den Charts.

Bereits zum Start konnte die 5. Staffel mühelos die Top 10 des Streamers erobern, nachdem die Serie bereits in den vergangenen Wochen dank der fleißigen Rewatches von Fans dort auf verschiedenen Positionen aufgetaucht ist. Über das Wochenende hat sich daran nichts geändert. Stranger Things ist nach wie vor der Spitzenreiter.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 1. Dezember 2025):

Die entscheidende Frage ist: Wie lange kann sich Stranger Things auf Platz 1 der Top 10 der aktuell beliebtesten Serien bei Netflix halten. Haben alle Fans über das Wochenende reingeschaut und die vier Episoden weggebingt? Oder dominiert der Auftakt der finalen Staffeln womöglich sogar so lange die Charts, bis Nachschub folgt?

In Deutschland gestaltet sich die Veröffentlichung der verbleibenden Folgen wie folgt: Am 26. Dezember 2025 treffen bei uns um 2:00 Uhr morgen die Kapitel 5, 6 und 7 ein. Danach müsst ihr noch ein paar Tage auf der große Finale warten. Erst ab dem 1. Januar 2026 steht die allerletzte Stranger Things-Episode bei uns zur Verfügung.