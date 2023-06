Erst Netflix, jetzt WOW: Der nächste Streamingdienst ändert seine Abo-Preise und dieses Mal geht es um einige der besten Serien des Jahres

Netflix hat bereits ein günstigeres Abo-Modell mit Werbung eingeführt. Jetzt zieht auch Skys Streaming-Dienst WOW nach. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum neuen Film- und Serien-Abo.

Die Streaming-Landschaft befindet sich ständig im Wandel. Nicht nur treffen tägliche neue Filme und Serien ein oder verschwinden. Auch die Abo-Modelle von Netflix und Co. passen sich den Bedürfnissen der Kund:innen an. Der neueste Trend: Günstige Abo-Modelle mit Werbung.

Nachdem sich Netflix und Amazon (mit Freevee) in diesen Bereich vorgetastet haben, zieht WOW nach. Wie DWDL berichtet, gibt es den Streaming-Dienst aus dem Hause Sky bald auch in einer erschwinglicheren Variante, die auf Werbeunterbrechungen setzt. In diesem Text haben wir alle wichtigen Infos zum neuen Abo zusammengefasst.

Wie funktioniert das WOW-Abo allgemein?

Bei WOW könnt ihr aktuell zwischen vier verschiedenen Paketen wählen, die in erster Linie inhaltliche Schwerpunkte setzen:

WOW Serien für 7,99 Euro pro Monat

für 7,99 Euro pro Monat WOW Filme & Serien für 9,98 Euro pro Monat

für 9,98 Euro pro Monat WOW Live-Sport für ab 24,99 Euro pro Monat

für ab 24,99 Euro pro Monat WOW Live-Sport, Filme & Serien für 29,97 Euro pro Monat (nur Jahresabo)

Abo-Stufe Nr. 1: WOW mit Werbung

Egal für welches Paket ihr euch entscheidet: Bisher gab es nur einen Festpreis pro Paket und keine Stufen, die das Angebot billiger oder teurer machen. Zum Vergleich: Netflix lockt bei teureren Abos etwa mit besserer Bildqualität. Dieses Modell nimmt sich WOW zum Vorbild und bietetan.

Wenn ihr weniger Geld zahlen wollt, könnt ihr bei WOW in Zukunft die von Werbung unterstütze Abo-Variante wählen. Genau genommen spart ihr fünf Euro, so der DWDL-Bericht. Je nach Paket (Serien, Filme & Serien, Live-Sport) bekommt ihr genau die gleichen Inhalte wie im Premium-Abo. Der einzige Unterschied: Ihr müsst zwischendrin Werbung schauen. Details fehlen indes noch: Ob die 5 Euro von jeder Abo-Stufe abgezogen werden, ihr also für WOW Serien mit Werbung künftig nur 2,99 Euro zahlt, wissen wir aktuell nicht.

Abo-Stufe Nr. 2: WOW Premium

Aus dem bisherigen WOW-Abo wird nun automatisch WOW Premium, kein Aufpreis, keine versteckten Zusatzkosten. WOW-Bestandskund:innen erhalten weitere Vorteile. Im Gegensatz zum neuen Einstiegsangebot könnt ihr WOW nicht nur ohne Werbung schauen. Das Bild erhält ein Upgrade von 720p auf 1080p, während der Ton in Dolby Digital 5.1 angeliefert wird.

Eine Werbe-Ausnahme gibt es. Egal ob ihr euch für Premium entscheidet oder nicht: WOW zeigt oft am Anfang eines Films oder einer Serie einen kurzen Trailer, der das eigene Streaming-Angebot bewirbt. Diese Werbung könnt ihr nicht überspringen, sondern müsst sie jedes Mal vor einem neuen Titel schauen. Es handelt sich meist um Filme und Serien, die neu bei WOW sind oder in den kommenden Wochen eintreffen.

Welche Serien und Filme gibt es bei WOW?

Blockbuster von Warner und Sony haben einen Exklusiv-Deal mit Sky, sodass Blockbuster wie James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben und Dune in Deutschland zuerst bei WOW in der Flatrate landen. Auch wegen der Serien lohnt sich WOW, da Produktionen des amerikanischen Premium-Senders HBO hier exklusiv streamen: Das betrifft in diesem Jahre etwa die gefeierten Staffeln von Succession und The Last of Us.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.